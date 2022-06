Wahlrecht Bündner Parlament spricht sich für Stimmrechtsalter 16 aus Graubünden könnte der zweite Kanton der Schweiz werden, in dem 16-Jährige abstimmen und wählen dürfen. Der Grosse Rat hat sich für eine entsprechende Verfassungsänderung ausgesprochen.

In Zürich hatte das Stimmrechtsalter 16 keine Chance. Eine Volksabstimmung scheiterte mit 65 Prozent Nein-Anteil. Keystone

Bündner Jugendliche ab 16 Jahren könnten bald zur Urne gebeten werden. Der Grosse Rat hat sich am Donnerstag für eine Herabsenkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre ausgesprochen. Die Kantonsregierung wird damit beauftragt, die Verfassung entsprechend zu ändern. Gemäss Abstimmungsprotokoll fiel der Entscheid relativ deutlich mit 82 Ja- zu 26 Nein-Stimmen.

Die Schweiz sei keine Vorreiterin, was die politische Partizipation von Jugendlichen betreffe, heisst es im Vorstoss. Es sei deshalb an der Zeit, «die demografischen Entwicklungen und das politische Interesse der Jugend zu würdigen». Die Bündner Regierung sieht das nicht unbedingt so. Sie überwies den Antrag zwar ans Parlament, zeigte sich aber skeptisch, wie hoch das Interesse der 16-Jährigen an der kommunalen und kantonalen Politik sei. Zudem würde eine unterschiedliche Altersschwelle für das aktive und das passive Wahlrecht geschaffen.

Stimmvolk wird letztes Wort sprechen

Bisher ist Abstimmen und Wählen nur im Kanton Glarus bereits ab 16 Jahren erlaubt. In anderen Kantonen scheiterten ähnliche Forderungen bisher. Zuletzt verwarf das Zürcher Stimmvolk eine entsprechende Vorlage mit knapp 65 Prozent. Laut dem Dachverband der Schweizer Jugendparlamente sind aber diverse Anläufe noch hängig. Im Kanton Bern etwa wird die Bevölkerung im September über die Einführung des Stimmrechtsalters 16 entscheiden.

Auch im Kanton Graubünden wird das letzte Wort der Stimmbevölkerung vorbehalten sein. Da für die Herabsetzung des Stimmrechtsalters eine Verfassungsänderung nötig ist, muss zwingend eine Volksabstimmung durchgeführt werden. (gb)