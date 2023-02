Wahljahr 2023 Zürcher Kantonsrat: Grüne verlieren – Klimaallianz hält trotzdem Die Zürcherinnen und Zürcher haben am Sonntag ihr Kantonsparlament gewählt. Die Grünen verlieren drei Sitze, die Mitte gewinnt drei dazu. Die Wahlen gelten als Gradmesser für die nationalen Wahlen im Herbst.

Nach den Wahlen verlässt der Zürcher Kantonsrat sein coronabedingtes Exil in der Messe Zürich. Keystone

Grosser Wahltag im Kanton Zürich: Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des bevölkerungsreichsten Kantons haben am Sonntag die 180 Mitglieder des Kantonsrats gewählt. Sie bestimmen in den kommenden vier Jahren an ihren montäglichen Sitzungen etwa über das Budget, beschliessen Verfassungs- und Gesetzesänderungen oder neue Gesetze. Entsprechend begehrt sind die Sitze.

Nun zeigt sich: Grosse Veränderungen gab es nicht. Die SVP bleibt mit einem Wähleranteil von 24,9 Prozent stärkste Partei. Sie legt um 0,5 Prozent zu und gewinnt einen Sitz. Sie stellt neu 46 Kantonsrätinnen und -räte. Auch die SP hat einen Sitz dazugewonnen und kommt neu auf deren 36, obwohl ihr Wähleranteil bei 19,3 Prozent stagniert. Die FDP verharrt als drittstärkste Partei mit einem Wähleranteil von 15,9 Prozent (+0,2 Prozent) bei 29 Sitzen.

Die Mitte als grosse Gewinnerin

Grosse Gewinnerin ist die Mitte, die um 0,2 Prozent auf 6 Prozent zulegen konnte. Sie gewinnt damit 3 Sitze dazu und kommt nun auf 11. «Das ist ein super Wahlresultat», sagte Mitte-Co-Präsidentin Nicole Barandun. «Die Wähler haben genug vom Gezerre von Links und Rechts und wollen Lösungen.» Ebenfalls vermutete sie, dass der Namenwechsel der Partei, die vorher CVP hiess, zum Erfolg beigetragen hat.

Die GLP verliert zwar 0,2 Prozent und kommt neu auf einen Wähleranteil von 12,8 Prozent. Dennoch gewinnt sie einen Sitz dazu und stellt neu 24 Kantonsrätinnen und -räte. Schlechter lief es den Grünen, die drei Sitze abgeben müssen und noch deren 19 haben. Trotz einem Minus von 1,5 Prozent liegt ihr Wähleranteil noch über der 10 Prozent-Marke. Je einen Sitz verloren haben EVP, AL und EDU.

91 Sitze: Klimaallianz behält knappe Mehrheit

Trotz der Sitzverluste der Grünen kann die sogenannte Klimaallianz eine knappe Mehrheit halten. SP, Grüne, AL, GLP und EVP vereinen neu 91 der 180 Sitze auf sich. Dank dieser Mehrheit konnte sie sich bislang bei Umweltthemen durchsetzen – etwa beim Energiegesetz.

Gewählt wurde in 18 Wahlkreisen. Im Gegensatz zu den gleichzeitig stattfindenden Regierungsratswahlen handelt es sich um eine Proporzwahl. Dabei werden die Sitze im Verhältnis zu den erzielten Stimmen auf die Parteien verteilt. Die Wahlen im Kanton Zürich gelten als erster Gradmesser für die nationalen Wahlen im Herbst.