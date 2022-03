Wahlen FDP verliert zwei Regierungssitze – GLP schafft Sprung ins Nidwaldner Parlament Bei den Wahlen in Ob- und Nidwalden kommt es gleich zu mehreren Überraschungen. Die FDP büsst in beiden Kantonen je einen Regierungssitz ein, während die GLP mit fünf Sitzen ins Nidwaldner Parlament einzieht.

Maya Büchi-Kaiser (l.) hat die Wiederwahl in die Obwaldner Regierung für die FDP nicht geschafft. An ihrer Stelle zieht Cornelia Kaufmann-Hurschler (Mitte) in die Regierung ein. Keystone

Die Bürgerinnen und Bürger in Ob- und Nidwalden traten am Sonntag an die Urnen, um ihre Regierungen und Parlamente neu zu bestimmen. Dabei kam es zu mehreren Überraschungen. So ist in Obwalden die FDP künftig nicht mehr in der Kantonsregierung vertreten: Die bisherige Finanzdirektorin Maya Büchi-Kaiser schaffte nicht die Wiederwahl. An ihrer Stelle zieht neu Mitte-Politikerin Cornelia Kaufmann-Hurschler in den Regierungsrat ein.

Zusammen mit dem wiedergewählten Christoph Amstad verfügt Die Mitte neu über zwei Sitze im fünfköpfigen Gremium. Die Partei konnte den 2018 an die SVP verlorenen Sitz somit zurückerobern. Ebenfalls wiedergewählt wurden der parteilose Josef Hess, der das beste Resultat erzielte, und Christian Schäli von der Christlich-sozialen Partei CSP.

Besser erging es der FDP bei der Kantonsratswahl. Sie konnte drei Sitze zulegen und belegt neu 11 Sitze im Obwaldner Parlament. Weiterhin stärkste Kraft im 55-köpfigen Kantonsrat ist Die Mitte: Sie kommt neu auf 19 Sitze (+3). Die SVP und SP mussten je zwei Sitze einbüssen und sind neu mit 13 respektive sechs Sitzen vertreten. Schiffbruch erlitt dagegen die CSP: Sie verliert die Hälfte ihrer Mandate und kommt neu auf vier Sitze. Die GLP ist wiederum mit zwei Sitzen neu im Parlament vertreten.

FDP verliert weiteren Regierungssitz

In Nidwalden gelang den Grünliberalen gleich ein doppelter Streich. Zum einen schaffte ihr Kandidat Peter Truttmann auf Anhieb den Einzug in die siebenköpfige Regierung. Zum anderen ist die GLP neu im 60-köpfigen Landrat vertreten, dies gleich mit fünf Sitzen.

Die Wahl von Truttmann geht auf Kosten der FDP: Den Kandidaten Judith Odermatt und Dominik Steiner gelang es nicht, den Sitz des abgetretenen Finanzdirektors Alfred Bossard zu verteidigen. Armin Odermatt von der SVP schaffte nicht den Sprung in die Regierung und Urs Lang vom coronaskeptischen Verein Aufrecht landete chancenlos auf dem letzten Platz.

Problemlos wiedergewählt wurden die bisherigen fünf Regierungsräte Othmar Filliger (Mitte), Karin Kayser (Mitte), Michèle Blöchliger (SVP), Joe Christen (FDP) und Res Schmid (SVP). Neu zieht zudem Therese Rotzer (Mitte) in die Regierung ein. Damit kann die Partei ihre drei Sitze im Gremium verteidigen.

Nebst der GLP darf sich die SVP bei den Nidwaldner Parlamentswahlen zu den Gewinnern zählen. Als einzige Partei verbüsst sie keine Sitze. FDP, Mitte, SP und Grüne verlieren je einen Sitz. An der Kräfteverteilung im Landrat ändert dies wenig. Stärkste Kraft bleibt die FDP mit 16 Sitzen, gefolgt von Mitte und SVP mit je 15 Sitzen. Grüne und SP haben neu sieben respektive zwei Sitze.