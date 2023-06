Wagner-Aufstand Chef des Schweizer Nachrichtendienstes: «Ein substanzieller Schock für das System Putin» Für den Chef des Schweizer Nachrichtendienstes ist der Aufstand der Privatarmee Wagner vom Wochenende «ein substanzieller Schock für das System Putin». Noch sei die Gefahr für Russlands Herrscher jedoch nicht gebannt.

Der Aufstand der Gruppe Wagner in Russland vom Wochenende hat auch den Schweizer Nachrichtendienst auf Trab gehalten. Bild: Keystone

Angekündigt war ein trockenes Thema: Die Präsentation des Jahresberichts des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB). Aufgrund des Aufstands der Gruppe Wagner in Russland vom vergangenen Wochenende erhielt der Auftritt des NDB-Chefs jedoch eine unerwartete Bedeutung. Und Christian Dussey nahm denn zuerst auch ausführlich Stellung zu den jüngsten Geschehnissen im grössten Land der Welt.

«Nach meinem ersten Jahr im Amt würde ich gerne einen optimistischeren Jahresbericht vorlegen», sagte der Chef des Schweizer Nachrichtendiensts. Doch das sei leider nicht der Fall, was der Wagner-Aufstand vom Wochenende in Russland gerade vor Augen geführt habe.

Besonderes Augenmerk auf Instabilität der Atommacht

Christian Dussey, seit gut einem Jahr Direktor des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB). Archivbild: Keystone

«Das ist ein substanzieller Schock für das System Putin», fasste Christian Dussey die Lage zusammen. Auch wenn der Marsch der Privatarmee auf Moskau schliesslich abgeblasen wurde, sei es «zu früh, um jetzt bereits sagen zu können, wie sich das Vorgefallene auswirken wird», so der NDB-Chef. «Noch ist die Situation in Russland zu nebulös und zu fluid.» Aktuell würden viele Akteure im Staat darauf «warten, wohin der Wind dreht».

Nach dem Angriff Russlands auf das Nachbarland vor bald eineinhalb Jahren sei es insgesamt erfreulich zu sehen, wie sich die Zusammenarbeit innerhalb Europas und über den Atlantik verstärkt habe. Laut Christian Dussey hat sich dies auch am vergangenen Wochenende gezeigt: «Der Westen hat nicht überhastet eingegriffen und die Situation auch nicht ausgenutzt.»

Und das habe in den vergangenen Tagen auch für den NDB gegolten:

«Wir haben die Vorgänge in Russland eng beobachtet und den Bundesrat laufend über die grösste innenpolitische Herausforderung Putins in zweieinhalb Jahrzehnten informiert.»

Denn klar sei, dass eine solche Instabilität einer Atommacht «eine sehr gravierende Situation» sei, so der Chef des Schweizer Nachrichtendienstes. Dass der Bundesrat die Situation in Russland eng beobachtet hat auch Dusseys Chefin Viola Amherd am Samstag bereits erklärt. Als VBS-Chefin werde sie regelmässig über die Entwicklung informiert, sagte sie am Mitte-Parteitag in Sursee gegenüber verschiedenen Medien.

Jahresbericht über erste zwölf Monate im Amt

Seit gut einem Jahr steht Christian Dussey an der Spitze des Schweizer Nachrichtendienstes. Der vormalige Botschafter im Iran folgte in dieser Position auf Jean-Philippe Gaudin. Dieser war vor zwei Jahren über die sogenannte Crypto-Affäre gestolpert und musste auf Geheiss von Verteidigungsministerin Viola Amherd gehen.

In Bundesbern ist Dussey dabei kein Unbekannter: Der 58-Jährige war früher unter anderem bereits fünf Jahre beim damaligen strategischen Nachrichtendienst des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerung und Sport (VBS) tätig und leitete das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik.

