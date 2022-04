Waffen Schweizer Gefechtsköpfe im Einsatz in der Ukraine: Bund ändert Export-Bestimmungen Über ausländische Firmen konnten Schweizer Waffen-Bauteile bisher in die Ukraine gelangen und im Krieg eingesetzt werden. Nun hat das Staatssekretariat für Wirtschaft die Bestimmungen angepasst.

Bisher konnten Schweizer Waffenteile im Ukrainekrieg zum Einsatz kommen. (Symbolbild) Keystone

Schweizer Waffen und Munition dürfen nicht in Kriegsgebiete exportiert werden. So gebietet es das Neutralitätsrecht. Über Umwege war es bisher aber dennoch möglich, dass bestimmte Bauteile über Re-Exporte durch ausländische Firmen in die Ukraine gelangen. So wurden beispielsweise in der Schweiz hergestellte Gefechtsköpfe für Panzerabwehrwaffen über Grossbritannien ins ukrainische Kriegsgebiet exportiert und dort gegen die russischen Streitkräfte eingesetzt, wie die SRF-«Rundschau» publik machte.

Für den Export von Kriegsmaterial aus der Schweiz braucht es eine Bewilligung. Die Käufer müssen garantieren, das Material nicht ins Ausland weiterzugeben. Eine Ausnahme gilt allerdings bei Einzelteilen oder Baugruppen von Waffen. Diese Ausnahmebestimmung trat auch bei den in die Ukraine gelieferten Gefechtsköpfen in Kraft.

Keine Exporte mehr bewilligt seit 2014

Das Staatssekretariat für Wirtschaft, das für die Exportbewilligungen zuständig ist, hat bereits reagiert. Es bestätigt auf Anfrage von CH Media die Berichterstattung von SRF. Die Ausnahmeregelung für den Ukrainekrieg gelte seit dem 29. März nicht mehr. Bei Exporten von Bauteilen für Waffen an private Firmen braucht es neu «eine Bestätigung, dass das Kriegsmaterial aus der Schweiz oder ein damit hergestelltes Produkt nicht nach Russland oder die Ukraine re-exportiert wird». Ziel der Massnahme sei, dass diese Bauteile oder das mit ihnen im Ausland hergestellte Kriegsmaterial nicht nach Russland oder in die Ukraine gelangten.

Auf Nachfrage unterstreicht Fabian Maienfisch vom Seco, dass das Staatssekretariat seit Februar 2014 keine Kriegsmaterialausfuhren mehr in die Ukraine bewilligt hat. Davor sei im Zeitraum von 2000 bis 2014 Kriegsmaterial im Wert von rund 212’000 Franken «an staatliche Endempfänger zur Sicherstellung der internen Sicherheit» exportiert worden. Auch an Russland gehen seit der widerrechtlichen Annektierung der Krim im Jahr 2014 keine Schweizer Kriegsmaterialien mehr. (agl)