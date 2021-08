Vornamen-Hitparade Liam fällt vom Thron: Noah und Mia waren 2020 die beliebtesten Babynamen Bei den beliebtesten Mädchennamen hält sich Mia hartnäckig an der Spitze. Bei den Jungen konnte Noah Liam wieder vom ersten Rang verdrängen.

Mia ist seit drei Jahren der beliebteste Mädchenname in der Schweiz. Auf Noah hören die meisten 2020 geborenen Jungen. Keystone

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat am Dienstag die neue Schweizer Vornamenshitparade herausgegeben. Die Namen auf den vordersten Rängen sind allesamt nicht neu: Auf Platz 1 steht bei den Jungen mit 507 Neugeborenen der Name Noah, vor Liam mit 372. Die beiden Namen stehen bereits seit 2016 an der Spitze der Hitparade. Nur knapp hinter Liam folgte im letzten Jahr erneut der Name Matteo auf Platz drei (359 Nennungen).

Während in der Deutschschweiz Noah den ersten Platz besetzt, sind es in der Romandie Gabriel und im Tessin Leonardo. Landesweit gesehen schafften es 2020 auch noch Leon, Luca, Elias, Gabriel, Ben, Louis und Aaron in die Top Ten.

Das sind die beliebtesten Vornamen für Neugeborene im Jahr 2020 Mädchen Anzahl Buben Anzahl Mia 451 Noah 509 Emma 398 Liam 372 Mila 347 Matteo 356 Emilia 315 Luca 329 Lina 311 Leon 329 Sofia 306 Elias 318 Lea 267 Gabriel 303 Elena 266 Ben 267 Alina 251 Louis 254 Anna 245 Aaron 248 Lara 243 Samuel 242 Laura 241 Leo 240 Olivia 241 David 237 Nina 238 Lio 226 Ella 238 Nico 223 Lia 235 Julian 222 Nora 231 Nino 220 Lena 229 Leonardo 219 Sophia 219 Tim 215 Leonie 214 Lian 203 Elin 212 Finn 193 Julia 211 Elia 188 Giulia 209 Levin 188 Elina 209 Jonas 186 Chiara 199 Livio 180 Alice 181 Robin 177 Sophie 180 Diego 177 Livia 174 Levi 175 Malea 174 Luan 172 Juna 174 Leandro 165

Mila schafft es neu aufs Podest

Bei den Mädchen dagegen ist der Vorname Mia mit 461 weiterhin unangefochten an der Spitze. Auf Platz zwei folgt Emma: 407 neu geborene Mädchen wurden 2020 so genannt. Mia und Emma teilen sich die ersten beiden Plätze seit 2016. Neu auf dem Podest landete im vergangenen Jahr derweil der Name Mila (350 Nennungen). In der Deutschschweiz führt laut BFS ebenfalls Mia die Vornamen-Hitparade an. In der französischsprachigen Schweiz ist dies Emma. Im Tessin war 2020 derweil Sofia der beliebteste Vorname.

In den Top Zehn bei den Mädchennamen stehen neben Emma, Mia und Mila auch noch Emilia, Lina, Sofia, Elena, Lea, Alina und Laura. (agl)