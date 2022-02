Virus Kaum hatte Bundespräsident Cassis den «Freedom Day» verkündet, war sein Corona-Test positiv Beinahe alle Coronamassnahmen hat der Bundesrat am Mittwoch aufgehoben – unter anderem die Isolation gibt es jedoch weiterhin. Und just in diese muss sich nun der Bundespräsident begeben.

Hier verkündet der Bundespräsident das Ende der meisten Coronamassnahmen. Kurz darauf wurde Cassis positiv auf das Virus getestet. Keystone

Kaum hatte Bundespräsident Ignazio Cassis am Mittwoch vor den Medien das Ende fast aller Coronamassnahmen verkündet, wurde er selber positiv auf das Virus getestet. Wie der Bundesrat am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, hat sich der 60-jährige Tessiner im Hinblick auf die Münchner Sicherheitskonferenz am Mittwochnachmittag einem PCR-Test unterzogen. Da dieser positiv ausfiel, musste der Aussenminister am Donnerstag in Isolation. Dort werde er nun auch bis am Montag bleiben.

Gesundheitlich gehe es Ignazio Cassis gut und er habe auch keine Symptome, heisst es in der bundesrätlichen Mitteilung weiter. «Er hat bis dahin alle geplanten Anlässe und Veranstaltungen abgesagt, unter anderem die Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz von diesem Freitag und Samstag», so die Landesregierung

Alle Bundesräte sind geboostert

Ignazio Cassis ist damit das erste Mitglied der Landesregierung, von dem offiziell bekannt ist, dass es sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Bereits bekannt ist, dass sich auch im Bundesparlament sowie in zahlreichen Kantonsregierungen im Verlauf der bald zwei Jahre dauernden Pandemie mehrere Mitglieder mit dem Virus infiziert hatten.

Ebenfalls bekannt ist, dass sich alle Bundesrätinnen und Bundesräte Anfang Winter zum dritten Mal impfen liessen. Sprecher André Simonazzi sagte im Dezember gegenüber CH Media, bis am 17. Dezember wollten sich alle Mitglieder der Landesregierung boostern lassen. (mg/sat)