Vier Monate nach Einführung Bundesrätin Keller-Sutter lässt Schutzstatus S überprüfen Vier Monate nachdem der Bundesrat den Schutzstatus S für Geflüchtete aus der Ukraine aktiviert hat, lässt Justizministerin Keller-Sutter dessen erstmalige Anwendung durch alt Migrationspolitiker überprüfen.

Alt Regierungsrat Urs Hofmann übernimmt die Leitung der von Karin Keller-Sutter in Auftrag gegebenen Auswertung des Schutzstatus S. (Archivbilder) Keystone

Wie bewährt sich der Schutzstatus S für Geflüchtete aus der Ukraine? Und entlastet er wie erhofft das übrige Asylsystem? Diese und weitere Fragen soll eine Gruppe ehemaliger Migrationspolitiker bis in einem Jahr beantworten. Zum Auftakt dieser Auswertung hat sich Justizministerin Karin Keller-Sutter am Donnerstag in Bern mit der sogenannten Evaluationsgruppe Status S getroffen.

Deren Leitung übernimmt der Aargauer alt Regierungsrat Urs Hofmann. «Es geht nicht darum, einzelne operative Fragen anzuschauen», schränkte der SP-Politiker seine Arbeit ein. Ziel des Berichts sei es beispielsweise auch, übergeordnete Fragen wie die Zusammenarbeit mit Europa, den Kantonen und Gemeinden zu klären. Dies, nachdem der Schutzstatus S vor über 20 Jahre zwar im Asylgesetz festgeschrieben worden ist, doch nun erstmals angewendet wird.

Zwischenbericht bis Ende Jahr

Wie Bundesrätin Keller-Sutter erklärte, soll die siebenköpfige Evaluationsgruppe effektiv im August ihre Arbeit aufnehmen. Bis Ende Jahr soll dann ein Zwischenbericht vorliegen. Dieser könne allenfalls bereits beitragen zum Entscheid des Bundesrats, den Schutzstatus S zu verlängern oder wieder ausser Kraft zu setzen.

Mitglieder der Evaluationsgruppe sind neben Hofmann alt Ständerat Roland Eberle (SVP/TG), Nationalrat Kurt Fluri (FDP/SO), alt Staatsrat Paolo Beltraminelli (CVP/TI), alt Staatsrätin Béatrice Métraux (Grüne/VD) und alt Staatssekretär Mario Gattiker. SEM-Chefin Christine Schraner Burgener wird ebenfalls an den Sitzungen teilnehmen.

Über 56'000 Personen mit Schutzstatus S – Ruf nach Erneuerung

Um geflüchteten Menschen aus der Ukraine rasch und unbürokratisch Schutz bieten zu können, hat der Bundesrat erstmals den sogenannten Schutzstatus S aktiviert. Der Entscheid wurde in enger Koordination mit der EU gefällt und in einer Konsultation von allen Kantonen begrüsst. Damit erhalten Geflüchtete aus der Ukraine seit dem 11. März in der Schweiz ein einjähriges Aufenthaltsrecht, ohne dass sie ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen müssen.

Seit der Aktivierung gibt der Schutzstatus S zu reden. Während bürgerliche wie auch links-grüne Kreise diesen kritisieren oder Anpassungen wünschen, fordert die Schweizerische Flüchtlingshilfe die Schaffung eines neuen Schutzstatus. Ziel müsse es sein, Ungleichbehandlungen verschiedener Geflüchteter abzuschaffen, heisst es in einem Positionspapier der Nichtregierungsorganisation. Konkret soll namentlich der F-Ausweis für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer abgeschafft und durch einen neuen Schutzstatus ersetzt werden.

Wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter schreibt, sind bis am Donnerstag 58'847 Anträge für den Status S gestellt worden. Davon haben 56'908 Personen diesen bereits erhalten. Damit sind die Zahlen aktuell rückgängig, wie Keller-Sutter vor den Medien sagte. «Je nach Entwicklung des Kriegs kann sich das allerdings rasch ändern», sagte die Bundesrätin. «Putin hat es in der Hand, diesen Krieg zu beenden.»