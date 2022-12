Unser Kriegsreporter Kurt Pelda mit der Video-Reportage aus dem ukrainischen Städtchen New York. Kurt Pelda / Raimond Lüppken

Im ukrainisch kontrollierten Donbass gibt es eine kleine Stadt, die New York heisst. Sie liegt nur wenige Kilometer von der Front entfernt. Um sie herum tobt der Artilleriekrieg. Erstmals erwähnt wurde New York Mitte des 19. Jahrhunderts. Gegründet wurde die kleine Stadt von deutschen Mennoniten. Eine der Legenden, welche die Namensgebung erklären sollen, besagt, dass die Frau von einem der deutschen Siedler aus den USA kam.

Zur Zeit des brutalen Diktators Stalin erregte der Name Widerstand, man wollte keine Stadt, die an das kapitalistische Finanzzentrum des Klassenfeinds in Übersee erinnerte. New York wurde deshalb auf Russisch in «Neustadt» umbenannt. Erst 2021 entschied das ukrainische Parlament, der Ortschaft ihren ursprünglichen Namen zurückzugeben.

Vor dem Krieg hatte New York schätzungsweise 12’000 Einwohner, von denen jetzt nur wenige geblieben sind. Unser Kriegsreporter Kurt Pelda mit der Video-Reportage aus dem ukrainischen Städtchen New York.