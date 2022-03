Verkehrssicherheit Velo-Helmzwang für Junge: Nationalrat winkt ab Der Bundesrat möchte eine Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche einführen. Nicht mit uns, sagt nun der Nationalrat. Selbst SP und Grüne konnten sich nicht für die Idee erwärmen.

Soll freiwillig bleiben: Der Nationalrat will von einer Helmpflicht ab 12 Jahren absehen. Keystone

Selten ist der Nationalrat so einhellig einer Meinung, dass es gar keine Abstimmung braucht. Am Mittwoch war es mal wieder so weit: Im Rat fand sich niemand, der für den Bundesrat in die Bresche sprang. Worum ging es? Die Landesregierung möchte, dass unter 16-Jährige künftig einen Velohelm tragen müssen.

Im Nationalrat kam das nicht gut an. Eine Helmzwang für Jugendliche bringe keine wesentlichen Sicherheitsvorteile, sei aber schwer umzusetzen, befand die Mehrheit. Die Verantwortung solle bei den Eltern und Jugendlichen bleiben, plädierte Philipp Kutter (Mitte/ZH). Er zeigte sich überzeugt, mit «guter Überzeugungsarbeit» lasse sich mehr erreichen als mit einer Pflicht. Selbst die Ratslinke winkte ab.

Es war absehbar, dass der Bundesrat mit seiner Forderung auf Granit beissen würden. Bereits frühere Anläufe für eine Helmpflicht scheiterten. Und spätestens als die Deutschschweizer Städte Basel, Bern, Winterthur und Zürich im Januar in einem ungewöhnlichen Schritt gemeinsame Sache machten, war klar: Das Schicksal eines Helmzwangs war besiegelt. Statt einer Helmpflicht wäre eine sichere Veloinfrastruktur viel effektiver, argumentierten die Städte.

Sommaruga gibt nicht auf

Unbeirrt zeigte sich Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga. Im Rat verteidigte sie die Pläne des Bundesrates. «Ich weiss, das erhitzt die Gemüter sehr.» Sie bat, die Sache mal «rein sachlich» anzuschauen, dann sei es «eigentlich ganz einfach». Mit einem Helmobligatorium könnten viele schwere Kopfverletzungen verhindert werden.

Sommaruga führte auch Zahlen ins Feld: Nur ein Fünftel der 16-Jährigen, die verunfallten, trügen einen Helm. Trotz der erwarteten Schlappe im Nationalrat gab sie sich noch nicht geschlagen. Im Ständerat werde sie noch einmal für den Vorschlag kämpfen.