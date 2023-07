Verkehr Bereits 14 Kilometer Stau vor Gotthard-Tunnel Die Reisenden sorgen am Samstagmorgen für einen gewaltigen Stau vor dem Gotthard-Tunnel. Um 6.30 Uhr ist dieser bereits 14 Kilometer lang.

Vor dem Gotthard-Nordportal auf der Autobahn A2 ist der Ferien-Stau am Samstagmorgen auf 14 Kilometer angewachsen. Der Touring-Club Schweiz (TCS) warnt vor einem Zeitverlust von bis zu zwei Stunden und 20 Minuten.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen Überlastung, 14 km Stau, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden und 19 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 22, 2023

CH Media rechnet damit, dass der Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden dieses Wochenende seinen Höhepunkt erreichen könnte. Geben Sie in unserem Stau-Tool Ihr gewünschtes Reisedatum ein und erfahren Sie für jede Tageszeit, wie sich der Stau in den letzten Jahren an den beiden Portalen entwickelt hat. (cam)