Verhandlungen Grenzwächter erhalten mehr Lohn – aber es gibt auch Verlierer Die Sozialpartner und das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben sich beim Lohn für Grenzwächter und Zollfachleute geeinigt. Auch die Übergangsfristen sind nun klar.

Nun ist klar, wie viel die Schweizer Grenzwächter künftig verdienen werden. Die Sozialpartner haben sich geeinigt. (Symbolbild) Keystone

Die ehemalige Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) befindet sich mitten in einer Reorganisation und heisst sei Anfang Jahr Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Diese Reform sorgt für offene Fragen – auch bei grossen Teilen der Belegschaft von weit über 4000 Zollfachleuten und Grenzwächterinnen und Grenzwächtern. Denn dabei werden unter anderem die beiden Berufsgruppen Grenzwächter und Zollfachleute im neuen Berufsbild «Fachspezialist Zoll und Grenzsicherheit» zusammengelegt.

Nun haben sich die Sozialpartner auf einen «ersten wichtigen Meilenstein» geeinigt, wie die Zollgewerkschaft Garanto am Freitag mitteilte. Dazu war auch eine externe Studie notwendig. Konkret werden alle Grenzwächter und die ersten Fachspezialisten «Zoll- und Grenzsicherheit» per Anfang 2024 in die Lohnklasse 17 überführt. Die Grenzwächter werden dabei um zwei Lohnklassen angehoben. Lohnklasse 17 bedeutet im Jahr 2022 einen maximalen Bruttolohn von 110'281 Franken.

Die Zollfachleute wiederum bekommen eine zwei Jahre längere Übergangsfrist als ursprünglich geplant: Ihre Lohnklasse soll erst ab Anfang 2028 ans neue Berufsbild «Fachspezialist Zoll und Grenzsicherheit» angepasst werden. Für sie bedeutet dies allerdings eine Rückstufung der Lohnklasse von 18 auf 17. Garanto bedauert, «dass es nicht ohne Verlierer geht». Mit der Lohngarantie wird der Lohn allerdings erst am 1. Januar 2030 beziehungsweise 2033 angepasst, wie es weiter heisst.

Übergang war ursprünglich für 2026 geplant

Eigentlich hatte das BAZG gemäss Garanto den Übergang für Anfang 2026 vorgesehen. Dann soll das gesamte Personal weitergebildet und die technischen Anpassungen abgeschlossen sein. Für die Gewerkschaft war das inakzeptabel, da die ersten Grenzwächter bereits ab August 2023 mit einer Ausbildung die Qualifikationen als «Fachspezialisten Zoll und Grenzsicherheit» erlangen. Somit würde das Personal zwar die Bedingungen für die Lohnklasse 17 erfüllen, sie aber teilweise erst über zwei Jahre später honoriert bekommen.

Noch offen sind Lösungen für Assistenten und Revisoren. Garanto werde alles daransetzen, auf für diese Berufsgruppen eine «akzeptable langfristige und gute Übergangslösung» zu erreichen. (abi)