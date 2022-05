Vereidigung 36 neue Schweizergardisten schwören, den Papst zu beschützen 36 neue Gardisten der Päpstlichen Schweizergarde haben am Freitag ihren Eid abgelegt. Neben Familienangehörigen und Kirchenmitglieder war auch Bundespräsident Ignazio Cassis vor Ort, der den Papst traf.

Die Schweizergarde hat am Freitag 36 neue Gardisten vereidigt. Keystone

Es ist eine alte Tradition: die feierliche Vereidigung der Gardisten der Päpstlichen Schweizergarde im Damasushof des Apostolischen Palastes im Vatikan. Am späteren Freitagnachmittag legten 36 neue Gardisten den Eid auf die Korpsfahne der Schweizergarde ab, wie die Garde mitteilte. Damit versprachen sie, den amtierenden Papst und all seine rechtmässigen Nachfolger zu schützen und zu verteidigen – in Not auch unter Einsatz des eigenen Lebens.

Der Anlass findet jeweils am 6. Mai statt, dem Gedenktag der Garde. Am 6. Mai 1527 verteidigten 189 Schweizergardisten Papst Klemens VII während der Plünderung Roms. 147 fielen im Kampf. An der Vereidigung tragen die Hellebardiere für einmal Uniform inklusive Rüstung – etwas, das sie sonst nur für den päpstlichen Segen «Urbi et Orbi» an Weihnachten und Ostern anziehen.

Die Päpstliche Schweizergarde Die Garde dient seit ihrer Gründung durch Papst Julius II im Jahr 1506 als Leibwache der Päpste. Ausserdem bewacht sie die Eingänge zum Vatikan und des Apostolischen Palasts, übernimmt Repräsentationsaufgaben bei Päpstlichen Zeremonien und Staatsempfängen und sorgt für den Schutz des Kardinalkollegiums während einer Sedisvakanz, also wenn ein Papst verschieden ist. Das Korps ist 135 Mann stark und steht unter dem Kommando von Oberst Christoph Graf. Aktuell stammen die meisten Gardisten aus den Kantonen Luzern (19), St. Gallen (14) und Wallis (13). Wer Gardist werden möchte, muss einige Voraussetzungen erfüllen: Er muss männlich, ledig, katholisch und Schweizer Bürger sein. Der Kandidat verpflichtet sich für mindestens 26 Monate.

Neben den Familien der vereidigten Gardisten und dem Repräsentanten des Papstes, Kurienerzbischof Edgar Pena Parra, nahmen auch offizielle Vertreter aus der Schweiz an der Zeremonie teil. Angeführt wurde die Delegation von Bundespräsident Ignazio Cassis. Mit dabei waren auch Nationalratspräsidentin Irène Kälin und Ständeratspräsident Thomas Hefti. Dazu kommen Vertreter der Armee und der Kirche – etwa der Bischof von Basel, Felix Gmür oder Urban Federer, Abt des Klosters Einsiedeln. Gastkanton war Nidwalden.

Im Vorfeld kam Bundespräsident Cassis eine besondere Ehre zuteil: eine Audienz bei Papst Franziskus. Cassis sprach auf Twitter von einer «aufregenden und inspirierenden Begegnung». In schwierigen Zeiten seien auch Momente der Rückbesinnung und des Nachdenkens notwendig. Gemeinsam mit dem Papst bekräftige man die Bedeutung des Dialogs für die Erhaltung und Wiederherstellung des Friedens.

Wie das Aussendepartement (EDA) mitteilte, standen die langjährigen bilateralen Beziehungen im Zentrum der Gespräche. Auch die Schweizergarde war ein Thema. Dabei bekräftigte Cassis, dass die Schweiz die Rennovation der Kaserne im Vatikan finanziell unterstützen werde.

Cassis nutzte die Gelegenheit auch, um das Gebäude der künftigen Schweizer Botschaft beim Heiligen Stuhl vorzustellen und gab den Startschuss für die Bauarbeiten. Die neue Botschaft ist auch zuständig für die Beziehungen mit Malta und San Marino. Gemäss EDA soll die neue Botschaft in den nächsten Monaten operativ sein. (abi)