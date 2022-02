Verbände Viola Amherd: Frauenquote im Sport wird mit der Zeit nicht mehr gebraucht Bundesrätin Viola Amherd will mehr Frauen in den Führungsgremien der Sportverbände. Die Frauenquote sei eine Initialzündung und nur vorübergehend nötig, sagte sie.

Viola Amherd will im Sportwesen eine Initialzündung für Frauen herbeiführen. (Archiv) Keystone

40 Prozent Frauen in Führungsgremien bis 2024 – oder die Subventionen werden gekürzt. Mit dieser Politik will Bundesrätin Viola Amherd den Schweizer Sport weiblicher machen. Sie verstehe die Quote als Initialzündung, die es mit der Zeit nicht mehr brauchen werde, sagte sie am Dienstag gegenüber dem Tages-Anzeiger: «Die Quote braucht es, damit Frauen überhaupt in diese Kreise reinkommen und sich vernetzen können». Denn geringen Frauenanteil in den Führungsgremien erklärt sie sich damit, dass neues Kaderpersonal meist innerhalb vorhandener Netzwerke gesucht werde. «Und wenn es dann halt keine Frauen hat in diesen Netzwerken, ändert sich auch nichts», sagt Amherd.

Im Breitensport seien Männer und Frauen aber gleichauf, und dies müsse sich nun auch in den Führungsgremien ausdrücken, so Amherd. Auch bei der der Spitzensportförderung der Armee sei der Frauenanteil in den letzten Jahren gestiegen. Sie prüfe einen Ausbau der Unterstützung der Armee, aber: «Ich möchte nicht das ganze System auf den Kopf stellen und am Schluss einen rein staatlich geförderten Sport haben.»

Amherd äusserte sich in dem Interview auch zur Frage, ob die Schweiz als Austragungsort von olympischen Spielen in Frage komme. «Ich wäre positiv gestimmt, wir könnten bescheidene, nachhaltige Spiele durchführen mit bestehenden Infrastrukturen», sagte sie. (wap)