Verantwortung Studie zeigt: Das erwartet die Bevölkerung von den Unternehmen – kommt nun eine neue Initiative? Ob Klimawandel oder Ukraine-Krieg: Die Schweiz steht vor Herausforderungen. Eine Studie zeigt, was die Bevölkerung von Unternehmen erwartet. Dabei geht es vor allem um die soziale Verantwortung. Viele wollen eine neue Verantwortungsinitiative.

Die Mehrheit der Stimmbevölkerung stimmte der Konzernverantwortungsinitiative zu. Sie scheiterte jedoch am Ständemehr. Die Bevölkerung sieht aber noch immer Handlungsbedarf. Archivbild: Keystone

Verschiedene Krisen haben in den vergangenen Jahren das Leben der Schweizer Bevölkerung auf den Kopf gestellt. Nun zeigt eine repräsentative Befragung, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur von sich selbst und der öffentlichen Hand mehr Engagement erwarten, sondern auch von den Unternehmen. Die Umfrage, deren Resultate am Montag veröffentlicht wurden, führte Sotomo im Auftrag der Migros durch.

Konkret finden 71 Prozent der Befragten, dass jeder und jede Einzelne mehr für die Allgemeinheit leisten soll. 53 Prozent fordern das vom Staat, 43 Prozent vom Wirtschaftssektor. Bei der Erwartungshaltung gegenüber der Wirtschaft lässt sich gemäss Sotomo ein deutliches Links-Rechts-Gefälle beobachten: Je linker die Befragten eingestellt seien, desto mehr Engagement erwarteten sie von Unternehmen.

Unternehmen sollen vermehrt in der Schweiz produzieren

Gemäss dem Forschungsinstitut betreffen die aktuellen Herausforderungen vor allem die Umwelt, die Wirtschaft oder den sozialen Bereich. Die Bevölkerung fordert dabei von den Unternehmen ebenso viel Engagement im sozialen Bereich wie für die Umwelt.

Allerdings steht die soziale Verantwortung bei den konkreten Forderungen der Schweizerinnen und Schweizern im Fokus. Denn obwohl Nachhaltigkeit oft mit der Klimafrage gleichgesetzt wird, erwartet die Bevölkerung zuerst, dass Unternehmen ihre soziale Verantwortung hierzulande wahrnehmen.

So fordern rund zwei Drittel, dass Unternehmen vermehrt in der Schweiz produzieren und sich mehr für ältere Arbeitnehmende und für Auszubildende engagieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Engagement für die Schweiz als Produktionsstandort und als Arbeitsmarkt gilt für die Befragten als «wichtigster Beitrag» der Unternehmen für das Gemeinwohl.

Politischer Graben bei Umwelt- und Klimaschutz

Dahinter folgt ein ökologisches Anliegen: Jede Zweite möchte, dass die Schweizer Unternehmen vermehrt auf erneuerbare Ressourcen setzen. Etwas über 40 Prozent fordern Innovationen für den Klimaschutz und den Naturschutz.

Laut Sotomo zeigt sich beim Umwelt- und Klimaschutz ein «deutliches Links-Rechts-Gefälle». So verlangen Befragte aus dem politisch linken Lager deutlich häufiger mehr Engagement im Umweltbereich als das rechte Lager. Im wirtschaftlich-sozialen Bereich sind die Forderungen dagegen über alle politischen Lager hinweg «relativ ausgeglichen».

Grosses Misstrauen, aber auch Hoffen auf Hilfe

Weiter zeigt die Befragung, dass fast drei Viertel der Schweizer Bevölkerung darüber informiert werden wollen, wenn sich Unternehmen für das Gemeinwohl engagieren. Allerdings ist ihr Vertrauen in die Unternehmen nur gering: Lediglich 12 Prozent vertrauen deren Nachhaltigkeitsversprechen. Vielmehr geht die Mehrheit davon aus, dass sie nur das Positive betonen, das Negative verschweigen und nachhaltiges Engagement vor allem Greenwashing zu PR-Zwecken ist.

Doch trotz dieser Kritik: Laut dem Forschungsinstitut glauben 54 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer, dass Werbung dazu beitragen kann, dass die Gesellschaft nachhaltiger lebt. Zudem kaufen fast drei von vier Personen Produkte, die Nachhaltigkeit versprechen, wie es weiter heisst.

Auch erhoffen sich grosse Teile der Bevölkerung Unterstützung von Unternehmen, wenn es darum gehe, «zu einem klimafreundlichen Lebensstil zu kommen». Denn mehr als die Hälfte würde gerne klimafreundlicher leben. Ihnen fehle es vor allem an Transparenz und an klimafreundlichen Alternativen. Für das Forschungsinstitut können Unternehmen hier eine wichtige Rolle spielen. Allerdings sind sie auch mit einem grossen Vertrauensdefizit konfrontiert.

Erneut ein Fall fürs Stimmvolk?

Noch unklar ist laut Sotomo, wie die Forderungen nach mehr Unternehmensengagement und Nachhaltigkeit durchgesetzt werden sollen. Einerseits setzt die Bevölkerung im sozialen Bereich auf die Eigeninitiative der Unternehmen. Andererseits hofft sie beim Klimaschutz auf politische Regulierung durch Gesetze für Unternehmen.

Spannend ist dabei auch die Frage, ob das Anliegen erneut vors Stimmvolk gebracht werden soll. Im Jahr 2020 scheiterte die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative lediglich am Ständemehr. Dabei ging es um die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards von Schweizer Firmen im Ausland.

Nun finden 62 Prozent, dass es eine solche Initiative für mehr Unternehmensverantwortung auch innerhalb der Schweiz braucht – vor allem Frauen und jüngere Befragte. Druck gibt es aber auch aus der EU, welche die Spielregeln für Konzerne weiter verschärft. Der Bundesrat sieht daher Handlungsbedarf – aber keine Eile.