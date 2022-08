Urteil Verdeckte Politspots am TV: CH Media gewinnt vor Bundesverwaltungsgericht Ein vermeintlich harmloser Werbespot entpuppte sich als Abstimmungspropaganda. Da die Auftraggeber CH Media über ihre wahren Absichten getäuscht haben, hat das Unternehmen nicht gegen das Polit-Werbeverbot am TV verstossen.

Die Sender von CH Media haben nicht gegen das Werbeverbot für politische Werbung am Fernsehen verstossen. Keystone

Ein Mädchen streift durch grüne Wiesen, eine Stadt, entlang eines Sees. Am Ende steht der Slogan «Für den Schutz von Landschaft und Kultur der Schweiz». Dieser 40-sekündige Werbespot lief vom 11. bis 18. August 2020 rund 170 Mal auf den Sendern Tele Züri, 3+, 4+ und 5+, die allesamt – wie auch dieses Portal – zu CH Media gehören. Auftraggeber war vorgeblich eine gemeinnützige Organisation mit dem Namen Interessengemeinschaft Pro Kultura Schweiz AG. Vorgeblich setze sich die IG für Landschaft und Kultur ein.

Das war gelogen. Der vermeintlich harmlose Werbespot war Teil einer Kampagne für die «Begrenzungsinitiative» der SVP. Am 18. August tauchte dann eine längere Version des Filmchens im Internet auf. Das Mädchen streift dabei auch durch weniger schöne Szenerien der Schweiz. Der Tonfall des Mädchens ist nun nachdenklich und in einem anklagenden Tonfall, auch die Musik wird bedrohlicher. Dabei wurde der Konnex zur Polit-Kampagne deutlich. Am Ende steht «JA zur massvollen Zuwanderung». Diese Version wurde aber nie auf einem Fernsehsender ausgestrahlt.

Polit-Werbung am Fernsehen ist verboten

Da wäre sie auch abgelehnt geworden. Politische Werbung am Fernsehen und Radio ist per Gesetz verboten. Und hier beginnt nun ein Rechtsstreit: Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) stellte sich nach einer Untersuchung auf den Standpunkt, dass CH Media schon mit der Ausstrahlung des ursprünglichen Werbespots gegen das Verbot der politischen Werbung vor Abstimmungen verstossen hatte und verlangte die Ablieferung der Werbeeinnahmen zuhanden der Bundeskasse.

Dagegen hat sich CH Media gewehrt und nun vom Bundesverwaltungsgericht Recht bekommen, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Urteil hervorgeht. Die Richter in St.Gallen kamen zum Schluss, dass der Spot zum Zeitpunkt seiner Ausstrahlung nicht als verbotene politische Werbung erkennbar gewesen ist. Im Verfahren hatte das Medienhaus unter anderem vorgebracht, dass es von der IG arglistig getäuscht worden sei.

Zeit für eine Grundsatzdebatte

Mindestens eine der beiden Personen, die gegenüber CH Media als Vertreter der IG aufgetreten sind, war in mehreren Leitungsfunktionen der SVP. Dieser trat aber gemäss CH Media erst bei der Rechnungsstellung in Erscheinung. «Trotz diesen Umständen konnte von der Beschwerdeführerin nicht erwartet werden, dass sie den TV-Werbefilm vor der Veröffentlichung des Online-Films als Teil einer medienübergreifenden Abstimmungskampagne identifiziert», heisst es im Urteil des Bundesverwaltungsgericht.

«CH Media freut sich über das Urteil», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Gleichzeitig nutzt das Unternehmen die Gelegenheit, eine grundsätzliche Debatte anzustossen. Es sei «sonderbar und nicht nachvollziehbar», dass politische Werbung im Radio und Fernsehen verboten sei, in anderen Medien jedoch nicht, lässt sich Anne Peigné de Beaucé, Leiterin Public Affairs bei CH Media und Geschäftsführerin des Verbands Schweizer Privatfernsehen (VSPF), in der Mitteilung zitieren. Dies vor allem, da «Internet-Plattformen wie soziale Netzwerke oder Suchmaschinen kaum Regeln im Bereich der politischen Werbung kennen.» (mg)