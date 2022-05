Urteil Sexualdelikt: Bundesgericht will Politik nicht vorgreifen «Nur Ja heisst Ja» gibt es im geltenden Schweizer Sexualstrafrecht nicht. So lange das so ist, reicht eine fehlende Zustimmung nicht für eine Verurteilung wegen Vergewaltigung. Das urteilte das Bundesgericht und verwies auf die Politik.

Das Bundesgericht musste sich mit einer möglichen Vergewaltigung befassen. (Symbolbild) Keystone

Das geltende Sexualstrafrecht wird derzeit revidiert. Die Rechtskommission des Ständerats und der Bundesrat sprechen sich dabei für den Grundsatz «Nein heisst Nein» aus. Künftig soll es für den Straftatbestand der Vergewaltigung weder Gewalt, Drohung oder psychischen Druck brauchen – es genügt, dass der verbal oder nonverbal geäusserte Wunsch des Opfers missachtet wird.

Frauenvereinigungen, Menschenrechtsorganisationen und Strafrechtlerinnen sowie die SP-Frauen und die Grünen fordern dagegen eine Zustimmungslösung nach dem Grundsatz «Nur Ja heisst Ja». Sexuelle Handlungen wären demnach nicht nur dann strafbar, wenn das Opfer Nein sagt, sondern bereits, wenn eine explizite Zustimmung fehlt.

Ohne Gesetz kann es keine Strafe geben

Nun musste sich das Bundesgericht mit der Frage befassen, ob Sex ohne explizite Einverständniserklärung eine Vergewaltigung ist. Nein, urteilte das Gericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Das geltende Sexualstrafrecht könne nicht so ausgelegt werden, dass die fehlende Einverständniserklärung in eine sexuelle Handlung («Nur Ja heisst Ja») ausreichen würde, um jemanden wegen sexueller Nötigung oder Vergewaltigung zu verurteilen, urteilte das Bundesgericht. Denn dies würde den Grundsatz «keine Strafe ohne Gesetz» verletzen.

Für das Gericht braucht es eine Nötigungshandlung als Tatbestandsmerkmal – also Druck, Drohung oder Gewalt des Täters. Ein allfälliger Verzicht darauf falle in die Zuständigkeit des Gesetzgebers, schreibt das Gericht und verweist auf die von der Ständeratskommission bevorzugten Ablehnungslösung («Nein heisst Nein»),

Frau beruft sich auf Europäische Menschenrechtskonvention

Hintergrund ist ein Fall aus Genf. Das Genfer Strafgericht verurteilte im September 2020 einen Mann wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung. Das Kantonsgericht wiederum sprach ihn später frei – genauso wie jetzt das Bundesgericht. Während klar ist, dass der Mann und die Frau Sex hatten, ist der Tathergang umstritten – vor allem, ob die Frau dem Akt zustimmte. Die Aussagen der Beteiligten sind widersprüchlich.

Die Frau stützte sich bei ihrem Gang ans Bundesgericht auf das Prinzip «Nur Ja heisst Ja» – also, dass es eine explizite Zustimmung braucht. Sie berief sich dabei auf die Rechtsprechung zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und auf die sogenannte Istanbul-Konvention, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.

Gemäss Bundesgericht sind die Staaten bezüglich Istanbul-Konvention jedoch frei, wie sie ihre Gesetze und Regeln formulieren. Und auch nach den Regeln des EMGR verfügen die Staaten bei ihrer Gesetzgebung über «einen grossen Ermessensspielraum». (abi)