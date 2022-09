Urteil Messerstecher-Prozess «Absolut skrupellos und besonders pervers» Das Bundesstrafgericht verurteilt die Messerstecherin von Lugano zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und einer stationären Behandlung. Die Verteidigung wird das Urteil nicht anfechten.

Im November 2020 stach eine Frau beim Manor in Lugano auf zwei Frauen ein. Nun wurde sie vom Bundesstrafgericht verurteilt. (Archivbild) Keystone

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat die Täterin der Messerattacke im Warenhaus Manor vom November 2020 wegen versuchten Mordes und Widerhandlung gegen das IS-/Al-Kaida-Gesetz sowie illegaler Ausübung der Prostitution zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und einer Busse von 2000 Franken verurteilt.

Die Täterin wird vor Antritt der Gefängnisstrafe wegen ihrer psychischen Störungen zuerst zum Zwecke einer stationären Behandlung in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen. Beim Urteil wurde die verminderte Schuldfähigkeit der Täterin sowie die von Gutachtern attestierte Rückfallgefahr berücksichtigt.

Für das Gericht galt es als erwiesen, dass die 29-jährige Beschuldigte «mit absoluter Skrupellosigkeit und aus besonders perversen Beweggründen gehandelt hat». Dies erklärte die vorsitzende Bundesstrafrichterin Fiorenza Bergomi in ihrer mündlichen Urteilsbegründung. Sie habe die Tat im Detail und auf Grund ihrer religiösen Überzeugungen geplant, die weit über eine reine Sympathie für den IS hinausgingen.

Beschuldigte zitiert aus dem Koran

Eine schwere Schuld sei zudem erwiesen, weil die Täterin keinerlei Reue gezeigt habe, weder im Rahmen der Untersuchung noch anlässlich der Hauptverhandlung. Tatsächlich hatte die Frau sogar erklärt, sie würde die Tat nochmals ausführen, «nur besser». Mit anderen Worten: Sie bedauerte, dass die Opfer überlebt hatten. Die Beschuldigte verfolgte die Urteilseröffnung vollkommen regungslos. In ihrem Schlusswort der Hauptverhandlung hatte sie in italienischer Sprache aus dem Koran rezitiert und Gott angerufen.

Die Bundesanwaltschaft hatte in dieser Hauptverhandlung eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren sowie vorab eine stationäre therapeutische Massnahme gefordert. Die Verteidigung versuchte vor Gericht glaubhaft zu machen, dass die Messerattacke einzig als Tat einer psychisch gestörten Frau zu werten sei, ohne reale Verbindung zu terroristischen Beweggründen, eine These, welche das Gericht nun klar zurückwies. Die Verteidigung hatte eine maximale Freiheitsstrafe von acht Jahren gefordert sowie einen Freispruch vom Vorwurf des Verstosses gegen das IS-/Al-Kaida-Gesetz.

Verteidigung zufrieden mit Strafmass

Die im Tessin wohnhafte Frau, die sich vor Gericht als Muslimin bezeichnete, hatte im November 2020 in Lugano zwei Frauen mit einem Messer attackiert und sich dabei auf den Islamischen Staat berufen. Vor der Tat hatte sie in der Haushaltswarenabteilung des Warenhauses Manor ein scharfes Brotmesser entwendet, das sie als Tatwaffe benutzte. Damit stach sie auf zwei zufällig ausgewählte Frauen ein. Beide wurden bei der Messerattacke verletzt, eine junge Frau am Hals mit einem Schnitt sogar besonders schwer. Diese trat im Prozess gegen die Täterin als Privatklägerin auf. Ihre wurde eine Genugtuung in Höhe von 30’000 Franken zugesprochen.

Mit dem Strafmass von neun Jahren blieb das Bundesstrafgericht deutlich unter der Forderung der Bundesanwaltschaft (BA). Diese erklärte, man habe das Urteil zur Kenntnis genommen und werde nach Vorlage der schriftlichen Begründung über das weitere Vorgehen entscheiden. Konkret bleibt damit vorerst offen, ob Berufung gegen das Urteil eingelegt wird. Die Verteidigung wird nicht rekurrieren, wie die beiden Verteidiger gegenüber CH Media erklärten. Sie seien in Hinblick auf das Strafmass zufrieden, das nur ein Jahr über ihrer Forderung lag.