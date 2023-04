Urteil Kein Gratis-öV: Bundesgericht erteilt Forderung eine Abfuhr Passagiere müssen in Freiburg weiterhin für Bus und Zug bezahlen. Laut Bundesgericht hat das Kantonsparlament eine Initiative zu Recht abgelehnt, die einen Gratis-öV forderte. Damit stützen die Richter Entscheide aus anderen Städten und Kantonen.

Die Freiburgerinnen und Freiburger müssen für ihren öffentlichen Verkehr weiterhin bezahlen. Das Bundesgerichtsurteil hat aber auch darüber hinaus Bedeutung. Keystone

Initiativen, die für die Bevölkerung kostenlose Tram, Busse und Züge fordern, haben in der Schweiz einen schweren Stand. Ob in den Städten Bern und Zürich oder in den Kantonen Genf und Freiburg – die Gratis-öV-Forderungen schaffen es gar nicht erst bis vors Stimmvolk. Einzig im Kanton Waadt soll eine Abstimmung möglich sein.

In Freiburg etwa erklärte der Grosse Rat im Frühling 2022 eine entsprechende Volksinitiative für ungültig. Der Grund: Sie verstosse gegen übergeordnetes Recht. Dagegen wehrten sich SP und Grüne sowie drei Privatpersonen vor dem Bundesgericht – vergeblich. Das Gericht hat ihre Beschwerde abgewiesen, wie es am Freitag mitteilte. Die Volksinitiative sei vom Kantonsparlament zu Recht für ungültig erklärt worden.

Laut Bundesgericht verstösst die Initiative gegen die Bundesverfassung. Denn darin steht, dass die Kosten des öffentlichen Verkehrs «zu einem angemessenen Teil durch die von den Nutzerinnen und Nutzern bezahlten Preise» gedeckt werden.

Entstehungsgeschichte der Norm schliesst Gratis-öV aus

Weiter beruft sich das Gericht auf die Entstehungsgeschichte der entsprechenden Verfassungsnorm. Diese verfolgte laut Bundesgericht zwei gegenläufige Zielsetzungen: Einerseits sollte Mobilität nicht zu billig sein, da sonst die Nachfrage ungebremst steigen würde, was zu immer höheren Investitions- und Investitionsfolgekosten führen würde. Andererseits dürfen die Billette auch nicht zu teuer sein, weil sonst die Verlagerung von der Strasse auf die Schiene gefährdet wird.

Für das Bundesgericht ist klar: «Diese Suche des Verfassungsgebers nach einem Gleichgewicht schliesst aus, dass die Nutzerinnen und Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt keine Kosten zu tragen haben.» Auch erschliesst sich für das Gericht die Argumentation der Beschwerdeführer nicht, weshalb es dem Nachhaltigkeitsziel widersprechen sollte, wenn sich die Nutzenden «in angemessener Weise» an den Kosten beteiligen müssen. (abi)