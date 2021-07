Juli-Norm überschritten Unwetter in der Schweiz bringt Regen, Schnee und Steinschlag – es besteht Hochwassergefahr Der starke Regen seit Mittwoch brachte in der Schweiz nicht nur viel Wasser. Er führte auch zu mehreren Verkehrsbehinderungen. Am Freitag kommt es zu einer Wetterberuhigung.

Das Tessin wird seit Mittwochabend von heftigen Gewittern mit Starkregen heimgesucht. Keystone-sda

In Faido (TI) sind laut einer Meldung von MeteoNews auf Twitter in den vergangenen 48 Stunden 155 mm Regen gefallen. Wie SRF Meteo ebenfalls auf Twitter mitteilt, waren es in den vergangenen 72 Stunden sogar fast 180 mm. Die Juli-Norm von 135,7 mm wurde damit deutlich überstiegen.

Im Süden hat der grosse #Regen💦 aufgehört und auch im Norden trocknet es im Laufe des Morgens ab. Hier die 3-Tagesbilanz. In Faido/TI wurde die Juli-Norm (1981-2020) von 135.7 mm deutlich übertroffen. ^je pic.twitter.com/m1Ljkjqawt — SRF Meteo (@srfmeteo) July 9, 2021

Das Unwetter führte teilweise zu lokalen Überschwemmungen oder Schlammlawinen – etwa im Tessin oder im Wallis. Gemäss Bundesamt für Umwelt (Bafu) besteht in einigen Teilen der Schweiz erhebliche Hochwassergefahr – das gilt beispielsweise für den Thuner-, Brienzer- und Vierwaldstättersee oder für den Rhein. Auch die Limmatschifffahrt in der Stadt Zürich musste wegen der starken Strömung teilweise eingestellt werden. Die Schiffe verkehrten nur noch auf dem Zürichsee.

Warnung: Basel, Hochwasser Rhein, Gefahrenstufe 2 #Alertswiss

Was tun / wie reagieren: https://t.co/WzNxJsRak8 — Polizei und Rettung Basel-Stadt (@jsdBS) July 9, 2021

Zudem musste die Axenstrasse nach einem Steinschlag gesperrt werden. Wie die Urner Kantonspolizei mitteilte, gab es am Donnerstagabend Geländebewegungen im Bereich «Gumpisch». Aufgrund der aktuellen Wetterlage könnten weitere Steinschläge oder Murgänge nicht ausgeschlossen werden. Daher bleibt die Axenstrasse vorerst aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Ebenfalls wegen Unwetterschäden gesperrt ist die Strecke zwischen Oberwald und Ulrichen sowie St. Niklaus und Täsch der Matterhorn Gotthard Bahn, wie diese mitteilte. Auch die SBB meldet zwischen Brienz und Meiringen im Berner Oberland Einschränkungen. Es sei mit Verspätungen und Zugsausfällen zu rechnen.

Bereits am Donnerstag musste die Autobahn A2 zwischen Faido und Biasca in Richtung Süden für rund vier Stunden gesperrt werden.

Schnee bis auf 2000 Meter

Wie MeteoNews weiter twittert, gab es seit Donnerstagabend aber nicht nur Regen, sondern vereinzelt auch Schnee bis auf 2000 Meter. So wurde beispielsweise die SAC Albert-Heim-Hütte in den südlichen Urner Alpen weiss.

In den letzten Stunden hat es nicht nur teils sintflutartig geregnet, sondern in den Bergen auch geschneit. Gestern Abend und in der Nacht gab es vereinzelt Flocken bis gegen 2000 Meter. Weiss geworden ist es beispielsweise bei der SAC Albert-Heim-Hütte auf rund 2500 Metern. (rv) pic.twitter.com/TXmQW372e6 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) July 9, 2021

Gemäss SRF Meteo ist zumindest vom Wetter her das Schlimmste überstanden. Lediglich in der Deutschschweiz falle noch wenig Regen. Im Süden sei es ganztags sonnig bei 28 Grad. (abi)

#Wetterberuhigung

In den frühen Morgenstunden fällt noch wenig Regen in der Zentral- und Ostschweiz. Sonst wird es von Westen her tagsüber ziemlich sonnig. Um 23 Grad. Im Süden ist es ganztags sonnig bei 28 Grad. ^je pic.twitter.com/nIc6s3OzpX — SRF Meteo (@srfmeteo) July 9, 2021

+++ Update folgt +++