Unwetter Gewitter gehen schon am Mittag in die nächste Runde Nach der Hitzewelle wurde die Schweiz am Donnerstag von teilweise heftigen Unwettern heimgesucht. Am frühen Freitagnachmittag gab es schon wieder erste Gewitter.

Bilder des Unwetters

Beim heftigen Wind ist in Zürich ein Baugerüst umgekippt und fiel auf die Fahrleitung der Trams, weshalb es zu Einschränkungen kam.

Nach den teilweise heftigen Unwettern vom Donnerstagabend haben sich am Freitagmittag bereits wieder neue Gewitter gebildet. Kurz nach Mittag erstreckte sich schon eine Gewitterlinie von Luzern über Zürich bis an den Bodensee. Laut dem Wetterdienst Meteonews.ch handelt es sich dabei um eine Störungszone, die von Südwest nach Nordost über die Schweiz zieht.

Auch am oberen Genfersee und in den westlichen Voralpen schlugen wieder zahlreiche Blitze ein, wie die Echtzeit-Blitzkarte lightningmaps.org dokumentierte. Schon am Donnerstag hatten sich in dieser Region Gewitterzellen entwickelt, die anschliessend nach Nordosten abzogen und nördlich von Thun kräftigen Hagel brachten. Bis zum Abend zog dann eine Gewitterlinie vom Genfersee quer über die Schweiz bis zum Bodensee.

Am Donnerstag erreichte der

Dabei fiel stellenweise sehr viel Niederschlag. So wurden in der Emmentaler Ortschaft Koppigen 62 Millimeter Niederschlag registriert, knapp 60 Prozent der Juni-Norm. Auch in Locarno fielen über 60 mm. Begleitet wurden die Gewitter von starken Sturmböen. In Koppigen gab es sogar eine Orkanböe mit 118,8 km/h. Auch im Osten windete es stark: In Wädenswil wurden 99,4, in Schaffhausen 104,4 km/h gemessen.

Nach den Gewittern vom Freitag kündigt sich eine Wetterberuhigung an. Am Samstag ist das Gewitterrisiko laut Meteonews.ch auch am Abend gering, was Veranstalter von Sommerfesten und Konzerte freuen dürfte. Für die nächsten Tage sind sommerliches Wetter und gelegentliche Gewitter angesagt. (wap)