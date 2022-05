Unterkunft für Sportler Unklare Zuständigkeiten für Baubewilligung: Neubau in Magglingen verzögert sich In Magglingen gibt es Widerstand gegen einen Neubau des Bundesamts für Sport. Bei der Baubewilligung gibt es Verzögerungen. Das Regierungsstatthalteramt fühlt sich nicht zuständig.

So soll der Neubau dereinst aussehen. Baspo

Es ist eine heisse Kartoffel, über die nun an einem neuen Ort befunden werden soll: der Neubau des Bundesamts für Sport (Baspo) in Magglingen. Dort soll ein Haus mit 140 Schlafplätzen, Unterrichtsräumen und Arbeitsplätze entstehen. So will der Bund mehr Platz schaffen für den «sukzessiven Ausbau der Spitzensportförderung der Armee von 70 auf 140 Rekrutinnen und Rekruten pro Jahr», wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Gegen das Projekt gibt es aber lokalen Widerstand. Ein Komitee «Hochhaus in Magglingen Nein» sammelt Unterschriften gegen den knapp 24 Meter hohen Bau. Und die örtliche Baukommission hat den Bau als «nicht bewilligungsfähig» taxiert. Auch die Gemeindepräsidentin hat sich gegenüber Medien kritisch zum Projekt geäussert. «Bisher wurden die Bauten immer sehr gut in die Landschaft eingebettet – das ist hier nicht der Fall», sagte Madeleine Deckert zur Architektur-Zeitschrift «Hochparterre».

Zeitplan nicht mehr realistisch

Die Einwohnergemeinde hat das Baugesuch des Bundesamts für Bauten und Logistik (BBL) an das Regierungsstatthalteramt Biel/Bienne weitergeleitet. Und auch dieses mochte in der Sache nicht entscheiden. Es handle sich um «eine militärische Baute» und somit sei diese Behörde nicht zuständig. Nun hat sich das BBL entschieden, gegen diesen Zuständigkeitsentscheid keine Beschwerde einzulegen. Damit ist neu das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) zuständig. Im Falle des Neubaus kommt nun das militärische Plangenehmigungsverfahren zur Anwendung.

Dieses dürfte dem Projekt zwar etwas freundlicher gegenüberstehen als die Gemeinde, aber auch «bestehen Rechtsmittelmöglichkeiten», wie es in der Mitteilung heisst. Und mit dem Wechsel der Zuständigkeit beginne auch der Baubewilligungsprozess «wieder von vorne». Damit seien der «geplante Baubeginn Mitte Jahr 2022 und die Inbetriebnahme Ende 2024/Anfang 2025» nicht mehr realistisch. Die konkreten Verzögerungen seien «noch nicht abschätzbar». Nun werde das BBL zusammen mit dem Baspo «das weitere Vorgehen analysieren und zu gegebener Zeit kommunizieren.» (mg)