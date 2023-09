32-Jähriger bei Autounfall in Oetwil am See schwer verletzt

Ein 32-jähriger Mann ist bei einem Autounfall am Freitagabend in Oetwil am See schwer verletzt worden. Er und eine 67-jährige Autofahrerin stiessen an einer Kreuzung zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.