Umweltverbände Nach Nein zum CO2-Gesetz: Schweiz stürzt in internationalem Klimarating ab Nach dem Nein zum neuen CO 2 -Gesetz büsst die Schweiz im jüngsten Klimaschutz-Index insgesamt einen Platz ein. Noch heftiger ist der Absturz in der Kategorie Klimapolitik.

Geht es nach dem jüngsten Klimaschutz-Index, tut die Schweiz zu wenig – wie auch diese Klimaschützenden auf einer Demo in Basel finden. Keystone

Im jüngsten Klimaschutz-Index belegt die Schweiz den 15. Rang von 61 bewerteten Ländern. Das ist ein Platz schlechter als im Vorjahr. Den grössten Einbruch in den vier bewerteten Kategorien erfährt die Schweiz dabei in nationaler/internationaler Klimapolitik: Hier wird sie von den deutschen Umweltschutzorganisationen Germanwatch und NewClimate Institute vom 23. auf den 51. Rang zurückgestuft. Dies wegen dem überraschenden und knappen Volksnein im Juni zum neuen nationalen CO 2 -Gesetz, wie die Umweltorganisationen WWF Schweiz und Greenpeace Schweiz am Dienstag in Mitteilungen schreiben.

«Der Beitrag der Schweiz zur Erhaltung eines stabilen Klimas ist derzeit praktisch gleich null», wird Patrick Hofstetter zitiert. Für den WWF-Experten muss und kann die Schweiz als reiches Land jedoch mehr tun. Doch fehlt dem Land laut WWF und Greenpeace derzeit ein Plan, wie es seinen internationalen Verpflichtungen im Klimaschutz nachkommen kann.

Laut Greenpeace-Experte Gerog Klingler zeigt der jüngste Klimaschutz-Index allerdings auch schonungslos auf, dass kein Land der Welt derzeit einen Plan hat, um die angestrebte globale Erderhitzung auf 1,5 Grad zu beschränken. Entsprechend bleiben in dem Klimarating auch diesmal die ersten drei Ränge unbesetzt. Auf den Plätzen 4 bis 6 stehen Dänemark, Schweden und Norwegen. Laut WWF geht dies zurück auf Fortschritte bei den Erneuerbaren und einer guter Klimapolitik in den nordeuropäischen Ländern.

Der Klimaschutz-Index von Germanwatch und NewClimate Institute bewertet jährlich die Fortschritte im Bereich Klimaschutz der 61 grössten Emittenten. Diese Länder machen laut dem Bericht zusammen 92 Prozente der Treibhausgasemissionen aus. Die Bewertung erfolgt jeweils in vier Kategorien: Treibhausgasemissionen, Erneuerbare Energien, Energienutzung und nationale/internationale Klimapolitik. (sat)