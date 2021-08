Umwelt Messung der Luftqualität: Grenzwerte für Ozon wurden 2020 überschritten Lufthygienische Messungen von Bund und Kantone zeigen: Im vergangenen Jahr wurden die Grenzwerte für Ozon schweizweit überschritten. Beim Feinstaub lagen die Werte vor allem im Tessin zum Teil im roten Bereich.

Trotz der Erfolge in den vergangenen Jahren müssen die Schadstoffemissionen laut Bafu weiter gesenkt werden. (Symbolbild) Keystone

Die Luftqualität ist hierzulande seit 1985 deutlich besser geworden. Dazu hat die bisherige Luftreinhalte-Politik von Bund, Kantonen und Gemeinden beigetragen. Aber: Das gesetzlich verankerte Ziel einer sauberen Luft sei noch nicht erreicht. Dies legt das Bundesamt für Umwelt (Bafu) in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht über die Luftqualität 2020 dar.

Lufthygienische Messungen des Bundes, der Kantone und einiger Städte zeigen nämlich: Die Grenzwerte für Ozon wurden an fast allen Standorten überschritten, wie es im Bericht heisst.

Die Belastung durch den Schadstoff Ozon lag im Jahr 2020 während Sommersmoglagen schweizweit zum Teil erheblich über den Grenzwerten. Bafu

Beim sogenannten lungengängigen Feinstaub PM10 wurde das Jahresmittel an beinahe allen Standorten zwar eingehalten. Dafür wurde der Wert für den ebenfalls lungengängigen Feinstaub PM2,5 vielerorts überschritten, so das Bafu. Die Konzentration von Feinstaub lag in den Städten im Bereich des Immissionsgrenzwerts und auf dem Land deutlich darunter. Die höchsten Konzentrationen wurden dabei im Tessin gemessen.

Besser sieht es beim Stickstoffdioxid aus: Hier wurden lediglich an verkehrsnahen Standorten die Grenzwerte im Jahresmittel überschritten. Auch die Immissionsgrenzwerte für Schwefeldioxid, Staubniederschlag, Schwermetallen im Feinstaub wurden laut dem Bericht im Jahresdurchschnitt fast schweizweit eingehalten.

Weitere Massnahmen sind nötig

Das Nationale Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (Nabel) misst die Luftverschmutzung an 16 Standorten in der Schweiz. Auch hier sind gemäss Bafu die Grenzwertüberschreitungen von Ozon und Feinstaub ersichtlich.

Der Bericht fasst zusammen: Die Mehrzahl der Grenzwerte zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt werde heute eingehalten. Doch die Messungen zeigen auch, dass weitere Massnahmen zur Verminderung der Schadstoffemissionen nötig sind. «Insbesondere der Ausstoss von Ammoniak, Stickoxiden, flüchtigen organischen Verbindungen, lungengängigem Feinstaub sowie krebserregenden Stoffen (z. B. Dieselruss, Benzo(a)pyren oder Benzol) muss noch weiter gesenkt werden», heisst es.