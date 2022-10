Umwelt Mit dem Helikopter von Bern nach Zermatt zum Skifahren - Schmähpreis für unökologisches Reiseangebot Der Umweltverein Alpen-Initiative vergibt ihren diesjährigen Schmähpreis «Teufelsstein» an die Firma Swiss Helicopters. Diese bietet Heliskiing in Zermatt an – mit Start in Bern-Belp.

Den Schmähpreis «Teufelsstein» gibt es dieses Jahr für ein Heliskiing-Angebot. (Symbolbild) Keystone

Eine Vierergruppe verursache für einen der Heliskiingflüge von Bern-Belp nach Zermatt und zurück CO 2 -Emissionen von 32,3 Kilogramm pro Person, schreibt die Alpen-Initiative am Dienstag in einer Mitteilung. Das sei 13 Mal mehr als die «umweltschonende und lärmarme Reise Bern-Zermatt retour per Zug». Angesichts der ausgebauten Skiinfrastruktur in Zermatt sei das Heliskiing-Angebot «umso absurder».

Auserkoren wurde Swiss Helicopters von fast 7000 Personen, die online für mehrere vom Verein vorgeschlagene «Kandidaten» voten konnten. Zu ihnen gehörten auch die Grossverteiler Coop und Migros – Ersterer, weil er Gemüse aus Kenia importiert, Letzterer, weil er Einweg-Rührstäbchen aus China verkauft.