Umwelt An der Bevölkerung vorbei? Bundesrat lehnt neuen Anlauf für Flugticketabgabe ab In einer Motion fordert die Grüne Nationalrätin Franziska Ryser eine Flugticketabgabe. Beim Bundesrat beisst sie damit auf Granit, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung das Anliegen unterstützen würde.

Der Bundesrat lehnt eine Schweizer Flugticketabgabe ab. Man wolle sich stattdessen stärker an den EU-Regeln orientieren. Keystone

72 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer würden eine Flugticketabgabe unterstützen. Zu diesem Schluss kam im Juni eine Umfrage von GFS Zürich im Auftrag der Umweltorganisation Umverkehr. Das scheint den Bundesrat allerdings wenig zu beeindrucken: Er lehnt eine Flugticketabgabe ab, wie sie Franziska Ryser, Co-Präsidentin Umverkehr und Nationalrätin (Grüne/SG), per Motion gefordert hatte.

Die Abgabe war auch Teil des CO 2 -Gesetzes, das 2021 knapp am Volksmehr scheiterte. Darauf weist auch der Bundesrat in der Antwort auf Rysers Vorstoss hin. Zudem habe der Nationalrat vergangenes Jahr mehrere Standesinitiativen abgelehnt, die eine solche Abgabe forderten.

Bundesrat will sich mehr an den EU-Massnahmen orientieren

Dafür, so schreibt der Bundesrat, wolle man sich «auch angesichts der internationalen Natur der Luftfahrt an Massnahmen in der EU anlehnen». Diese sollen in die neue Vorlage zum CO 2 -Gesetz einfliessen. Die Massnahmen seien seit 2021 konkretisiert worden und würden etwa «eine Beimischquote für erneuerbare Flugtreibstoffe vorsehen», welche sich ebenfalls an den geplanten Massnahmen in der EU orientiere.