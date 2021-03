Umfrage Zürcherinnen und Zürcher fühlen sich in ihrer Stadt sicher Die Stadtzürcher Bevölkerung fühlt sich sicher und von der Stadtpolizei gut geschützt. Das zeigt eine Sicherheitsumfrage, die von der Stadtpolizei Zürich in Auftrag gegeben wurde.

Die Stadtzürcher Bevölkerung ist zufrieden mit ihrer Polizei. Keystone

(abi) Die Bewohnerinnen und Bewohner der grössten Schweizer Stadt haben sehr hohes Vertrauen in die Stadtpolizei – Tendenz steigend. Zudem fühlen sie sich in ihrer Stadt sicher und von der Stadtpolizei gut geschützt. Das zeigen die Resultate einer repräsentativen Sicherheitsumfrage, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Die Resultate würden kaum von jenen der Sicherheitsbefragung 2016 abweichen. Auch das Coronavirus hätte keine grossen Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Polizeiarbeit gehabt, wie es weiter heisst. Gemäss der Umfrage schätzt die Bevölkerung die sichtbare Präsenz der uniformierten Polizisten. Diese trage wesentlich zum guten Sicherheitsgefühl bei. 27 Prozent der Befragten wünschen sich zudem, dass noch mehr Patrouillen zu Fuss unterwegs sind.

Keine dringenden Sicherheitsprobleme

Als dringendstes Sicherheitsproblem wird von 19 Prozent der Befragten «Probleme durch bestimmte Gruppen» angegeben. Knapp ein Drittel der Befragten erkennt aktuell hingegen keine dringenden Sicherheitsprobleme in der Stadt. Weiter sind 61 Prozent der Meinung, dass man damit rechnen müsse, im öffentlichen Raum kontrolliert zu werden. Gleichzeitig ist rund ein Drittel der Ansicht, dass die Stadtpolizei nicht alle Menschen gleich behandelt – namentlich dunkelhäutige oder fremd aussehende Personen sowie Ausländer.

Knapp 3000 Stadtzürcherinnen und -zürcher nahmen an der Befragung im dritten Quartal 2020 teil. Dabei beantworteten sie unter anderem Fragen zum subjektiven Sicherheitsgefühl, Vertrauen und zur Einstellung gegenüber der Polizei.