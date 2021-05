Umfrage Was Politik nicht will: Bevölkerung steht mehrheitlich hinter Rahmenabkommen Dass der Bundesrat und die Parteien wenig bis nichts von einem Rahmenabkommen mit der EU halten, ist seit gut zwei Wochen klar. Doch die Bevölkerung sieht dies anders, wie eine Umfrage zeigt.

Kamen sich nicht näher: Bundespräsident Parmelin vor gut zwei Wochen zu Besuch bei EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen in Brüssel. Keystone

(sat) Entgegen der Einschätzung vieler Politikerinnen und Politiker hätte das umstrittene Rahmenabkommen mit der EU in einer Volksabstimmung durchaus Chancen auf eine Mehrheit. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage, über welche die «NZZ am Sonntag» und der «SonntagsBlick» berichten. Demnach geben in der Umfrage von GFS.Bern 49 Prozent der Befragten an, sie würden in einer Abstimmung «eher Ja» sagen. 15 Prozent würden dem Abkommen mit der EU bestimmt zustimmen.

Diesen insgesamt 64 Prozent Ja-Stimmen stehen nur 32 Prozent entgegen, die den Vertrag bestimmt oder eher ablehnen. Die repräsentative Umfrage bei 1000 Personen in der ganzen Schweiz hat das Forschungsinstitut GFS.Bern im Auftrag von Interpharma erstellt. Dies der Branchenverband der Pharma, der zum Befürworter-Lager eines Rahmenabkommens mit der EU gehört.

Weitere überraschende Umfrageergebnisse

Die deutliche Zustimmung zum Rahmenabkommen ist laut «NZZ am Sonntag» allerdings nicht die einzige Überraschung. Wie die vertiefte Analyse der Umfragedaten zeige, werde der Lohnschutz als wichtigstes Argument der Linken und Gewerkschaften gegen den Vertrag nämlich überschätzt.

Zwar teilten 60 Prozent der Befragten deren Befürchtung, der Lohnschutz werde durch das Abkommen mit der EU geschwächt. «Das ist aber für die meisten kein Grund, Nein zum Vertrag zu sagen – nicht einmal bei den Linken», zitiert die «NZZ am Sonntag» Urs Bieri, den Co-Leiter von GFS.Bern.

Nun muss als nächstes der Bundesrat entscheiden

Die aktuelle Umfrage ist im März und April durchgeführt worden. Bereits vor knapp einem Jahr fand eine ähnliche Umfrage statt. Im Februar und März 2019 hatte der Zustimmungswert für ein Rahmenabkommen mit der EU insgesamt jedoch noch vier Prozentpunkte tiefer gelegen.

Als nächstes ist in der Sache der Bundesrat am Zug. Nach politischen Gesprächen von Bundespräsident Guy Parmelin vor gut zwei Wochen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel hat die Landesregierung bei Kantonen, Parteien und Verbänden in der Schweiz eine Konsultation gestartet. Danach wird er über das weitere Vorgehen entscheiden müssen.