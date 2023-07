Umfrage Nationale Wahlen: Die Grünen müssen Federn lassen und der FDP droht historische Schmach Nach der Klimawahl ist vor der «Korrekturwahl». Den Grünen drohen happige Verluste. Und für den zweiten Sitz der FDP im Bundesrat ist bereits neues Ungemach im Anmarsch.

In diesem Herbst werden die Sitze im National- und Ständerat wieder neu verteilt. Keystone

Nach der Party folgt der Kater: Das droht den Grünen nach dem sensationellen Wahlerfolg bei der «Klimawahl» 2019. Nun kommt die Partei gemäss dem neusten SRG-Wahlbarometer noch auf 10,2 Prozent. Das sind satte 3 Prozent weniger als bei den letzten eidgenössischen Wahlen. Damals hatten die Grünen ihren Wähleranteil von vorher 7,1 Prozent auf 13,2 Prozent praktisch verdoppelt.

Deutlich näher beim Champagner als beim Alka-Seltzer dürfte dagegen die Stimmung bei der SVP sein. Die Volkspartei – bereits jetzt die wählerstärkste Partei in der Bundesversammlung – kann gemäss der Umfrage um 1,5 Prozent zulegen und käme neu auf 27,1 Prozent. Im am Mittwoch veröffentlichten Bericht zu den Ergebnissen kommt das Forschungsinstitut Sotomo zum Schluss, dass es zu einer «Korrekturwahl» komme.

Das heisst: Das Wahlpendel, welches das letzte Mal nach grün ausgeschlagen hatte, bewegt sich wieder mehr in die Mitte. Es komme dabei aber nicht zu so einem deutlichen Rechtsruck wie bei den Wahlen 2015. Die Verluste und Gewinne bei den meisten anderen Parteien halten sich denn auch in engen Grenzen. Während Mitte und Grünliberale jeweils 0,5 Prozent zulegen, verliert die FDP 0,5 Prozent.

Kopf-an-Kopf-Duell um Platz 3

Besser sieht es für die SP aus. Sie könnte mit einem Wählerzuwachs von 1 Prozent rechnen. Damit käme sie auf 17,8 Prozent und würde deutlich zweitstärkste Partei bleiben. Allerdings: Damit hätten die Sozialdemokraten ihre Verluste von der letzten Wahl noch nicht kompensiert. 2015 erreichte die SP noch 18,8 Prozent.

Trotzdem: Die Chancen für die SP, den zweiten Bundesratssitz zu halten, dürften sich mit einem solchen Ergebnis verbessern. Gemäss der oft beschworenen «Zauberformel» halten die drei wählerstärksten Parteien jeweils 2 Sitze in der Landesregierung. Bisher auf Platz 3 ist die FDP. Und das «bisher» ist in diesem Fall wichtig. Gemäss dem Wahlbarometer könnte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen um Bronze kommen.

Während die FDP nach prognostizierten Verlusten bei 14,6 Prozent landet, klettert die Mitte mit leichten Gewinnen auf 14,3 Prozent. Sollte sich dieser Trend noch weiter akzentuieren, könnte Historisches passieren. Die einstigen Katholisch-Konservativen könnten die Liberalen erstmals in der Wählergunst überflügeln. Und so bei der Mitte neuerliche Begehrlichkeiten auf einen zweiten Bundesratssitz wecken. Jenen, der derzeit von der FDP im Allgemeinen und im Speziellen von Ignazio Cassis gehalten wird.

Viele wünschen sich Veränderung

Auf diesen schielen auch die Grünen und die Grünliberalen. Schon länger melden die beiden Parteien mit dem «Grün» im Namen Anspruch auf Einsitz in der Landesregierung an. Zwar dürfte es gerade den Grünen nach den erwarteten Verlusten vielleicht nicht mehr nach Angriff zumute sein, aber Knistereien zwischen FDP und Mitte dürften die Planspiele für die Bundesratserneuerungswahl vom Dezember noch etwas zahlreicher machen.

Auch die Wunschzusammensetzung des Bundesrats wurde bei der Umfrage abgefragt. 23 Prozent der Befragten wünschen sich, dass Mitte-Links (Mitte, GLP, SP, Grüne) einen Sitz von Mitte-Rechts (FDP, SVP) erhält. 20 Prozent finden durchaus konkret, dass die Grünen einen der beiden Sitze der FDP erhalten sollen. Andere 14 Prozent sind zudem der Meinung, dass es einen rein bürgerlichen Bundesrat bräuchte, also die SP beide Sitze abgeben muss.

«Aktuell wünschen sich knapp sechzig Prozent der Befragten (eher) eine Veränderung der parteipolitischen Zusammensetzung der Landesregierung», heisst es im Bericht. Einzig bei den Wählerinnen und Wählern der SVP (dort allerdings knapp) und bei der FDP (dort deutlich) findet sich keine Mehrheit, die eine parteipolitische Änderung in der Regierung wünscht.

Zuwanderung wird wieder wichtiger

Die Befragung fand statt, bevor Alain Berset angekündigt hatte, im Dezember nicht erneut zu kandidieren. Berset wird von den Befragten als der einflussreichste Bundesrat bewertet. Ihm dicht auf den Fersen ist Karin Keller-Sutter, die nach der CS-Übernahme merklich an Ansehen gutgemacht hat. Kaum Einfluss auf die Landesregierung trauen die Befragten Ignazio Cassis, Guy Parmelin und Elisabeth Baume-Schneider zu. Etwas anders sieht die Rangliste bei den Sympathiewerten aus. Hier liegt Viola Amherd vor Berset und Baume-Schneider.

Interessant sind auch die Themen, die für die Wähler und Wählerinnen im Vordergrund stehen. Noch immer auf dem Spitzenplatz ist der Klimawandel mit 40 Prozent Nennungen. Knapp dahinter folgen die Krankenkassenprämien, die von 38 Prozent als grosse politische Herausforderung genannt werden. Gegenüber den Wahlen 2019 hat auch das Thema Zuwanderung eine grössere Relevanz bekommen. Bei der Befragung landete es mit 29 Prozent Nennungen auf Platz 3.

Die Befragung wurde online durchgeführt. Insgesamt konnten die Angaben von 25’216 Stimmberechtigten für die Auswertung verwendet werden. Die Fehlerquote liegt bei 1,2 Prozent.