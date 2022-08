Umfrage Mehrheitlich ungenügende Noten: Berset weiterhin Top, Cassis trotz Präsidium Flop Noch drei Mitglieder des Bundesrats erhalten genügende Noten: Top bleibt Alain Berset und Ignazio Cassis das Schlusslicht. Insgesamt büsst die Landesregierung in der jüngsten Umfrage an Beliebtheit ein.

Bundespräsident Ignazio Cassis tritt zwar im ganzen Land auf – wie hier am Schwingfest in Pratteln. Doch beim Volk kommt er weiterhin schlecht an. Keystone

Auch in seinem Präsidialjahr kommt Ignazio Cassis nicht auf Touren: Mit einer Schulnote von 3,51 landet der Aussenminister in der jüngsten, am Montag publizierten Bevölkerungsumfrage von Tamedia und «20 Minuten» auf dem letzten Platz. Und auch bei der hypothetischen Frage, wer in die Landesregierung wiedergewählt werden soll, erhält der Tessiner Freisinnige vom Volk mit 27 Prozent Zustimmung den schlechtesten Wert.

Bundesrat Alain Berset erhält einmal mehr Bestnoten. Sandra Ardizzone

Beliebtester Bundesrat bleibt derweil Alain Berset. Und das trotz bisweilen heftiger Kritik an der Coronapolitik des Gesundheitsministers als auch heftigem Gegenwind wegen einem Leak in der Bundesverwaltung im Zusammenhang mit der Crypto-Affäre. Der SP-Magistrat und nächste Bundespräsident erhält in der Umfrage die Note 4,11, gefolgt von Karin Keller-Sutter (FDP/4,05) und Viola Amherd (Mitte/4,02).

Gesamtbundesrat und Parmelin fallen ins Ungenügende

Und auch in der Wiederwahl-Frage wissen die Mitglieder dieses Trios mit Zustimmungswerten von 53 bis 56 Prozent als einzige eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Ungenügende Noten vom Volk erhalten nebst Cassis die SVP-Vertreter Guy Parmelin (3,84) und Ueli Maurer (3,81) sowie SP-Frau Simonetta Sommaruga (3,66) – und damit insgesamt neu die Mehrheit der aktuellen Landesregierung.

Allerdings hat auch das Spitzentrio insgesamt an Beliebtheit eingebüsst, wie ein Vergleich mit der letzten vergleichbaren Umfrage von Ende 2021 zeigt. Damals kam Gesundheitsminister Berset in der Volkswahl-Frage auf einen Wähleranteil von 63 Prozent. Auf den folgenden Plätzen lagen Amherd und Parmelin. Der Waadtländer Bundesrat kommt nun noch auf 40 Prozent Zustimmung. Er hat damit arg Terrain eingebüsst und ist hinter Sommaruga zurückgefallen. Schlusslicht der Bisherigen war bereits zum Jahreswechsel (mit ebenfalls 27 Prozent Zustimmung) Bundesrat Cassis.

Grüne verlieren, FDP darf auf Gewinne hoffen

An der gewichteten Online-Umfrage in Zusammenarbeit mit der Firma LeeWas der Politologen Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen haben laut Tamedia und «20 Minuten» im Zeitraum vom 15. bis 16. August 26’298 Personen aus der ganzen Schweiz teilgenommen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,1 Prozentpunkten.

In derselben Umfrage sind die Teilnehmenden auch zu Wahlabsichten bei den nächsten Eidgenössischen Wahlen 2023 befragt worden. Diese Teilergebnisse haben die Zeitungen von Tamedia und «20 Minuten» bereits vergangene Woche veröffentlicht. Sie sagen den Grünen in gut einem Jahr Verluste voraus während die Freisinnigen auf Zugewinne hoffen dürfen.