Umfrage «Horizon Europe»: Situation für Schweizer Forschende hat sich verschlechtert Seit die Schweiz nicht mehr als assoziiertes Drittland bei «Horizon Europe» gilt, hat sich die Situation für die Schweizer Forschenden, Unternehmen und Institutionen verschlechtert. Das zeigt eine Umfrage des Bundes.

Die Situation der Schweizer Forschenden hat sich verschlechtert. (Symbolbild) Keystone

Nach dem Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen gilt die Schweiz beim EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation «Horizon Europe» momentan als nicht assoziiertes Drittland. Welche Auswirkungen dies auf Schweizer Projektbeteiligungen hat, ist nicht klar. Die entsprechenden Daten werden erst später von der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellt.

Damit der Bund dennoch bereits jetzt ungefähr weiss, wie sich die Situation zumindest qualitativ auf die Schweiz auswirkt, hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) im Februar eine Umfrage bei hiesigen Forschenden, Unternehmen und Institutionen durchgeführt. Das teilte das SBFI am Dienstag mit. Das Fazit: Die knapp 900 Umfrage-Teilnehmenden stellen «mehrheitlich eine Verschlechterung» ihrer Situation im Vergleich zum Programm «Horizon 2020» fest. Bei diesem war die Schweiz noch assoziiert.

Nachteile bei Zugang und fehlende internationale Vernetzung

Nachteilig wahrgenommen werden vor allem der eingeschränkte Zugang zu Fördermöglichkeiten und die fehlende internationale Vernetzung. In ihren Beispielen nennen die Umfrage-Teilnehmenden in erster Linie denn auch Ausschlüsse aus Programmteilen und aus der Koordinationsrolle sowie Schwierigkeiten bei der Teilnahme in Verbundprojekten, wie es weiter heisst.

Diese Ergebnisse kommen für das SBFI wenig überraschend: Sie decken sich mit der bisherigen Wahrnehmung des Staatssekretariats, das die Informationen nun nutzen will, um künftige Massnahmen auszugestalten. Eine umfassende Einordnung dieser qualitativen Einschätzungen wird allerdings erst später möglich sein – nämlich dann, wenn die quantitative Auswertung der Programmbeteiligung vorliegt.

Bund springt in die Bresche – auch ausländische Forschende sind interessiert

«Horizon Europe» läuft von 2021 bis 2027 und ist mit 95 Milliarden Euro das weltweit grösste Forschungs- und Innovationsförderprogramm. Aktuell können sich die Schweizerinnen und Schweizer an rund zwei Dritteln der Ausschreibungen von «Horizon Europe» beteiligen. Allerdings werden die Projekte im Rahmen von Übergangsmassnahmen direkt vom SBFI finanziert statt von der Europäischen Kommission.

Zudem hat der Bund Übergangslösungen eingeleitet für die nicht zugänglichen Programmteile. Gemäss Schweizerischem Nationalfonds gibt es reges Interesse an diesen Ausschreibungen – «auch von Forschenden aus dem Ausland».