Umfrage Bevölkerung macht sich weniger Sorgen wegen Corona, Einkaufszentren sind wieder beliebter Die Besorgnis über die Pandemie steht im zweiten Lockdown zwar weiterhin an erster Stelle, sie ist aber geringer als vor einem Jahr, wie eine Umfrage des Forschungsinstituts GfK zeigt.

Einkaufszentren werden deutlich weniger gemieden als in der Anfangszeit der Krise. (Symbolbild) Keystone

(agl) Die Forscher haben untersucht, wie Corona die Konsumgewohnheiten der Bevölkerung verändert. Die sechste Umfragewelle vom März 2021 zeigt nun, dass sich die Bevölkerung heute weniger um die persönliche Zukunft sorgt als zu Beginn der Pandemie. Dabei gibt es aber weiterhin grosse Unterschiede, wie GfK in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

So machen sich Personen mit geringem Einkommen, die stärker von der Pandemie betroffen sind, überdurchschnittlich oft grosse finanzielle Sorgen. Auch Frauen und junge Paare ohne Kinder seien stärker exponiert, schreibt GfK. Obwohl die meisten ihre Arbeitssituation optimistischer sehen würden als noch in den letzten Monaten, sorgt sich weiterhin ein Fünftel der Befragten um ihren Arbeitsplatz.

Konsumenten wollen weiter sparen

Was das Einkaufen betrifft, gibt es gute Nachrichten für Outlets und Einkaufszentren: Die Bevölkerung ist gemäss der Umfrage hier deutlich weniger vorsichtig als zu Beginn der Krise. Wurden die grossen Einkaufstempel zu Beginn von 45 Prozent gemieden, sind es heute noch 28 Prozent. Neben Online-Shopping konnten auch die Verkaufskanäle Video- und Telefonberatung weiter zulegen.

In der Krise wurde aber auch deutlich mehr gespart. Im März gaben weiterhin 51 Prozent der Befragten an, dass sie in naher Zukunft weniger Geld ausgeben wollen als sonst.