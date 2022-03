Auswirkungen auf die Schweiz Zug rechnet wegen Krieg in der Ukraine mit weniger Steuereinnahmen Wegen seiner Bedeutung im weltweiten Rohstoff- und Finanzhandel hat der Krieg in der Ukraine für Zug zwar direkte Folgen. Doch der Kanton versichert, er könne die tieferen Steuereinnahmen verkraften.

Zug ist als Drehscheibe für den Rohstoffhandel von den Folgen des Ukraine-Krieges betroffen. Keystone

Die Regierung des Kantons Zug trat am Freitag mit einem Grossaufgebot vor die Medien. Vier von fünf Mitgliedern des Regierungsrats wollten die Folgen des Ukraine-Krieges für den Wirtschaftsstandort erläutern. Denn: Zug gilt neben Genf, Lugano und Zürich als wichtige Drehscheibe für den russischen Rohstoffhandel. Zudem sind in dem Zentralschweizer Kanton verschiedene russische Staatsangehörige wohnhaft, darunter beispielsweise der Oligarch Viktor Vekselberg.

In einer Mitteilung liess die Kantonsregierung verlauten, dass die Folgen des Krieges auf die Zuger Wirtschaft vermutlich «stärker spürbar» sein werden als die internationalen Sanktionen für russische Unternehmen im Kanton. Hingegen seien die geringeren Steuereinnahmen von russischen Unternehmen und Staatsangehörigen für den Kanton «verkraftbar». Konkret ist die Rede von 21 Millionen Franken, die dem Kanton entgehen.

Wenige Arbeitsplätze betroffen

Im Kanton sollen laut Schätzungen etwa 40 Unternehmen mit Beziehungen zu Russland etwa 900 Arbeitsplätze bieten. Im Vergleich zu den insgesamt 37'000 gemeldeten Unternehmen die 117'000 Mitarbeitende beschäftigen ist das wenig. Zug steht denn auch immer wieder in der Kritik, beliebte «Briefkasten»-Heimat undurchsichtiger Firmenkonstrukte zu sein. Vereinfacht gesagt: Wo es nur eine Postadresse gibt, dürfte dies für den Arbeitsmarkt nun denn auch weniger grosse direkte Folgen haben.

Der Kanton Zug verurteilt weiter den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und die Regierung gibt bekannt, sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem osteuropäischen Staat vorzubereiten.

Verwirrung um Nord Stream 2

Für Verwirrung hatte in den letzten Tagen Meldungen um die in Zug ansässige Betreibergesellschaft der russischen Gaspipeline Nord Stream 2 gesorgt. Nachdem zuerst Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Montagabend und später auch die Zuger Volkswirtschaftsdirektion einen Konkurs des Unternehmens verkündet hatten, dementierte Nord Stream 2 am Mittwoch, ein entsprechendes Verfahren beantragt zu haben.

Deutschland hatte – als Ankunftsland der fertiggestellten Pipeline – nach Ausbruch des Krieges die Zertifizierung von Nord Stream 2 gestoppt. Das russische Aussenministerium hatte die Bundesregierung wegen ihres Vorgehens im Fall der Ostsee-Gaspipeline scharf kritisiert. Nord Stream 2 ist eine Tochtergesellschaft des russischen Gaskonzerns Gazprom und hat ihren Hauptsitz in Zug. Die USA verhängten bereits früher Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG und untersagten damit weitere Geschäfte mit dem Unternehmen. (dpo/sat/dpa)