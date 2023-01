Ukraine-Krieg Schweizer IKRK-Präsidentin will mit Russland verhandeln Für Frieden und Stabilität: Mirjana Spoljaric Egger, die Schweizer Diplomatin und neue Präsidentin des IKRK, will den Respekt für das Völkerrecht stärken. Dazu plant sie auch eine Reise nach Moskau.

Mirjana Spoljaric Egger steht seit Oktober an der Spitze des Roten Kreuzes. Keystone

«Wir sprechen mit allen Kriegsparteien – nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit – über die Einhaltung des humanitären Völkerrechts», sagte Mirjana Spoljaric Egger in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Die Schweizer Diplomatin steht seit Oktober dem Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) vor. «Dazu gehört auch der Zugang zu Kriegs- und Zivilgefangenen.» Man tue dies auch mit den Verteidigungsministerien, «damit die Truppen wissen, was das Kriegsrecht umfasst und wie es respektiert werden muss».

Das IKRK steht dabei auch mit Russland in Kontakt. «Relevant ist, dass wir mit Russland sprechen, und zwar auf jeder Stufe», sagte Spoljaric Egger. Es gehe nicht nur darum, mit den Verteidigungsministern in Kontakt zu stehen. «Wir müssen auch lokal die Sicherheitsgarantien einholen können, damit wir die Konvois für die Gefangenenbesuche losschicken können. Und dafür brauchen wir Kontakte im Feld.» Sie kündigte auch an, selbst nach Moskau zu reisen. Der Zeitpunkt sei aber noch offen.

Ob dereinst eine Versöhnung zwischen Russland und der Ukraine möglich sein wird, werde die Zukunft zeigen. «Sicher ist: Der Respekt des Kriegsrechts ist die beste Chance für Versöhnung», sagte sie. «Je weniger schwere Verbrechen begangen werden, desto leichter wird es fallen, sich zu versöhnen.» Auch deshalb mache sie sich grosse Sorgen über das Ausmass der Zerstörung, das sinnlose Leid und über mögliche Verbrechen.

Respekt verhindert Rückfall in dunkle Zeiten

Generell sind die Herausforderungen mit weltweit über 100 bewaffneten Konflikten gross. «Wir stehen an einem Punkt, an dem wir uns überlegen müssen, ob wir in den Naturzustand zurückfallen wollen, wo das Recht des Stärkeren gilt», sagte die IKRK-Präsidentin. «Alle Staaten müssen sich daran erinnern, dass nur der Respekt für das humanitäre Völkerrecht, für internationale Vereinbarungen und für die Charta der UNO Frieden und Stabilität garantiert.» Nur dieser Respekt helfe, zu verhindern, «dass wir in Situationen zurückfallen, wie wir sie im Ersten und Zweiten Weltkrieg gesehen haben».

Mirjana Spoljaric Egger ist jedoch zuversichtlich und glaubt, dass Frieden und humanitäre Werte ihre Relevanz behalten werden. «Alle Staatenvertreter, mit denen ich spreche, sagen mir, sie stünden für das IKRK und seine Werte ein. Niemand sagt, man solle die Genfer Konvention entsorgen.» (abi)