Ukraine-Krieg Russland-Sanktionen: Bundesrat erntet Kritik für Vorgehen und Kommunikation Das Vorgehen des Bundesrats angesichts des Ukraine-Krieges kommt nicht überall gut an. Die Kommunikation am Donnerstag vor den Medien verlief holprig.

Ignazio Cassis' Auftritt vor den Medien war nur von kurzer Dauer. Keystone

Es war eine ungewöhnliche Medienkonferenz: Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis verlas ein Statement des Bundesrats zum Ukraine-Krieg und überliess die Erklärungen danach verschiedenen Fachpersonen aus dem Aussen- und Wirtschaftsdepartement.

Nach langen Ausführungen war dann klar, was die Regierung genau beschlossen hat. So will der Bundesrat keine eigenständigen Sanktionen verhängen und stattdessen die EU-Sanktionen «in Form von Umgehungsverhinderungsmassnahmen» übernehmen und einzelne Massnahmen verschärfen. Das Vorgehen und die Kommunikation sorgte am Donnerstag für Irritation und Kritik von verschiedenen Seiten.

Die Grünen zeigen sich auf Twitter enttäuscht über die Massnahmen des Bundesrats. Es brauche jetzt «persönliche und gezielte Sanktionen», wie Einreiseverbote und Kontensperrungen. Ebenso fordern sie, dass Öl- & Gasimporte aus Russland ausgesetzt werden und den Ausschluss des Landes vom Zahlungssystem SWIFT.

Die GRÜNEN sind enttäuscht, dass der Bundesrat die 🇪🇺 Wirtschafts- und Finanz-Sanktionen nur zum Teil übernimmt. Es braucht jetzt persönliche & gezielte Sanktionen, wie Einreiseverbote für 🇷🇺 Würdenträger & Kontensperrungen.



[2/5] — GRÜNE Schweiz (@GrueneCH) February 24, 2022

Für die SP ist die Tatsache, dass der Bundesrat die EU-Sanktionen nicht sofort vollumfänglich übernimmt, «verantwortungslos», wie sie in einer Mitteilung schreibt. «Er muss unmissverständlich Position ergreifen und den Entscheid unverzüglich korrigieren.» Die Schweiz als Rohstoffhandelsplatz und bedeutende Finanzdrehscheibe für russische Konzerne müsse jetzt Transparenz schaffen und Verantwortung übernehmen. Wie die Grünen fordert die Partei Massnahmen zum Widerruf von Aufenthaltsbewilligungen und zur Sperrung von Geldern.

GLP-Präsident Jürg Grossen schreibt auf Twitter derweil von einem «Schritt in die richtige Richtung», obwohl sich die Grünliberalen klare Aussagen gewünscht hätten. Jetzt brauche es rasch harte Sanktionen.

Der #Bundesrat macht einen Schritt in die richtige Richtung indem er einzelne Sanktionen der EU übernimmt. Die Grünliberalen hätten sich klare Aussagen gewünscht. Die Schweiz muss dem Angriff auf die #Ukraine rasch mit harten Sanktionen entgegentreten. https://t.co/NUS7pbiidD — Jürg Grossen (@Juerg_Grossen) February 24, 2022

Cassis' Abflug: Konferenz keine Entschuldigung für Absenz

Auch der Abgang von Bundespräsident Ignazio Cassis sorgte für Kritik. «Wenn ein Bundespräsident, der gleichzeitig Aussenminister ist, nach einer Sitzung des Bundesrats zu einem Krieg in Europa, nicht einmal an der Medienkonferenz teilnimmt, dann frage ich mich schon, wen ich da gewählt habe», schrieb Mitte-Präsident Gerhard Pfister auf Twitter. Die ehemalige SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer doppelte nach und sprach von einer politischen «Bankrotterklärung» und «Arbeitsverweigerung».

Laut einer Erklärung von Bundesratssprecher André Simonazzi musste Cassis wegen einer Konferenz bei der OSZE umgehend weiterziehen. Leutenegger Oberholzer liess die Erklärung nicht gelten: «Das ist keine Entschuldigung für die vollständige Absenz» des Bundesrates. Auch Pfister fragt sich, weshalb kein anderes Mitglied der Regierung vor den Medien Rede und Antwort stehen konnte.

Wenn ein Bundespräsident, der gleichzeitig Außenminister ist, nach einer Sitzung des Bundesrats zu einem Krieg in Europa, nicht einmal an der Medienkonferenz teilnimmt, dann frage mich schon, wen ich da gewählt habe. — Gerhard Pfister (@gerhardpfister) February 24, 2022

Die SVP benutzte derweil die Medienkonferenz, um Wahlkampf zu betreiben. In einer Stellungnahme wiederholte sie ihre Forderung, dass der Bundesrat seine Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat zurückziehen soll. Abgesehen davon scheint die SVP die Linie der Landesregierung zu teilen: «Der Bundesrat soll einzig dafür sorgen, dass die neutrale Schweiz nicht für die Umgehung von Sanktionen missbraucht wird», heisst es. (agl/dpo)