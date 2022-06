Ukraine-Krieg Nationalrat will humanitäre Hilfe in der Ukraine ausbauen Die Schweiz soll ihre Anstrengungen zu Gunsten der betroffenen Bevölkerung in der Ukraine verstärken. Der Nationalrat will daher die humanitäre Hilfe ausbauen.

Neben Hilfsgütern bietet die Schweiz auch finanzielle Unterstützung im Ukraine-Krieg. Nun soll die humanitäre Hilfe ausgebaut werden. Keystone

Die Schweiz will der Ukraine zusätzliche humanitäre Hilfe zukommen lassen. Daher soll der Bundesrat dem Parlament einen Nachtragskredit über 15 Millionen Franken unterbreiten. Dies hat der Nationalrat entschieden und einer Motion seiner aussenpolitischen Kommission stillschweigend zugestimmt. Sie geht nun in den Ständerat.

Auch der Bundesrat sprach sich für den Vorstoss aus. Die Schweiz unterstützt die Ukraine derzeit mit Hilfsgütern, setzt Expertinnen und Experten des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe ein und leistet finanzielle Unterstützung an humanitäre Organisationen. Dieses Unterstützungspaket belief sich in einer ersten Phase auf 8 Millionen Franken, wie der Bundesrat in seiner Begründung schreibt.

Aussergewöhnliche Krise erfordert mehr Hilfe

Allerdings sah er zusätzlichen Handlungsbedarf aufgrund der aussergewöhnlichen Krise und ihrer migrationspolitischen Dimension. Er erhöhte daher Mitte März die humanitäre Hilfe für die Ukraine und die umliegenden Länder auf 80 Millionen Franken. Darin ist der von der Motion verlangte Nachtragskredit bereits enthalten.

Laut Bundesrat wird ein Viertel der 80 Millionen zu Gunsten der geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainer in den Nachbarländern eingesetzt. Das restliche Geld ist für die Unterstützung der Bevölkerung in der Ukraine vorgesehen. Es fliesst etwa an die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, an UNO-Agenturen oder an Projekte der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza). (abi)