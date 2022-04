Ukraine-Krieg Mögliche Mangellage: Bundesrat Parmelin tauscht sich mit Gasbranche aus Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat sich mit der Schweizer Gasbranche getroffen und über das Vorgehen bei einer Erdgas-Mangellage ausgetauscht.

Sparen und wo möglich auf Erdöl umstellen - diese Massnahmen stehen bei einer Gas-Mangellage im Vordergrund. (Symbolbild) Keystone

Der Krieg in der Ukraine stellt die Schweizer Gasbranche vor grosse Herausforderungen. Russische Erdgaslieferungen sind nicht mehr so sicher wie früher, Lieferkürzungen oder gar Stopps lassen sich nicht ausschliessen. Um auf eine mögliche Mangellage gut vorbereitet zu sein, hat sich Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Dienstag mit Vertretern der Gasbranche getroffen. Laut einer Mitteilung des Wirtschaftsdepartements (WBF) waren sich die Anwesenden einig, dass es aufgrund der unklaren Lage eine flexible Vorbereitung braucht.

«Eine Gasmangellage hätte auf jeden Fall unkalkulierbare und gravierende wirtschaftliche Auswirkungen», schreibt das WBF weiter. Als Massnahmen gegen die Unterversorgung stehen laut Mitteilung einerseits Spar-Appelle im Vordergrund. Diese könnten während der Heizperiode sehr wirksam sein, wenn die Raumtemperatur nur um ein bis zwei Grad reduziert werde. Zudem sollen sogenannte Zweistoffanlagen von Erdgas auf Erdöl umgestellt werden, welches aus den bestehenden Pflichtlagern bezogen werden kann.

Reichen diese Massnahmen nicht aus, kann der Verbrauch laut WBF «mit Hilfe einer Kontingentierung der Erdgaslieferungen an Grossverbraucher zusätzlich reduziert werden». Entsprechende Umsetzungskonzepte und Verordnungen würden derzeit weiterentwickelt und konkretisiert. Erdgas deckt gemäss dem WBF rund 15 Prozent des Energiebedarfs der Schweiz. 40 Prozent des verbrauchten Erdgases kommt aus Russland. Die Schweizer Akteure kaufen das Gas auf den verschiedenen europäischen Märkten ein. (agl)