Bitte nach Waffen und andere Unterstützung - das will Selenski

Im Vorfeld wusste niemand, was Wolodmir Selenski genau sagen wird. Die in den Parlamentssaal ausgestrahlte Rede am Donnerstag war denn aber nicht sonderlich überraschend. Der ukrainische Präsident erinnerte an den Zusammenhalt und appellierte an die Solidarität. Dabei geht es Selenski wohl gar nicht nur um die Schweiz, sondern generell darum, dass die Ukraine nicht aus dem Fokus der Öffentlichkeit gedrängt wird.

Auch wollte er, dass die Schweiz doch Waffen an die Ukraine liefert. Allerdings forderte es dies nicht mit grossem Nachdruck. Dem ukrainischen Präsidenten ist wohl bewusst, dass er mit dieser Forderung in der neutralen Schweiz auf Granit beissen wird. Dafür bedankte er sich für die Übernahme der Sanktionen. Auch das würde der Ukraine sehr helfen die «russischen Aggressoren» in Schach zu halten.

In markigen Worten beschrieb er das Kriegsleid in der Ukraine. Erzählte von Kindern, die in Gängen schlafen müssen und vor der ständigen Angst. Gleichzeitig ist er immer noch überzeugt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Gerade Waffenlieferungen aus vielen Ländern würden dabei helfen, dass zahlreiche Drohnenangriffe abgewehrt werden können. «Wer die Ukraine unterstützt, der unterstützt den Frieden», sagt Selenski.

Seine Rede schloss er mit «lang lebe die Ukraine». Im Bundeshaus erntete er warmen Applaus.