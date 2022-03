Ukraine-Krieg Schlepper und gefälschte Pässe: Karin Keller-Sutter warnt vor Missbräuchen Immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer verlassen ihr Land. Angesichts der grossen Flüchtlingsströme ist es laut Bundesrätin Karin Keller-Sutter wichtig, die Geflüchteten zu registrieren. Dabei gelte es auch, die Sicherheit im Auge zu behalten.

Karin Keller-Sutter spricht mit Mitarbeitenden im Bundesasylzentrum in Basel. Keystone

Über 17'000 Flüchtlinge aus der Ukraine befinden sich bereits in der Schweiz. Das Staatssekretariat für Migration schätzt, dass die Zahl bis im Sommer auf 50'000 Personen ansteigen könnte. Noch ist die Solidarität gegenüber den Ukrainerinnen und Ukrainern gross. Doch die Stimmung könnte auch kippen, wenn der Flüchtlingsstrom weiter wächst.

Nach Ansicht von Justizministerin Karin Keller-Sutter spielt in der aktuellen Krise deshalb die Registrierung der Geflüchteten eine grosse Rolle, wie sie im «Tagesgespräch» von Radio SRF am Dienstag sagte. Die Schweiz müsse dokumentieren können, dass die «richtigen Personen» Schutz erhalten und sie nicht nachlässig sei bei der Sicherheit. «Es kann Missbräuche geben», so die Bundesrätin.

Es gäbe Menschen, die mit gefälschten Pässen unterwegs seien, oder Schlepper, die Menschen einschleusen wollen und Menschenhandel betreiben. «Das muss man selbstverständlich unterbinden», sagte Keller-Sutter weiter. Sie sei froh, dass die EU-Kommission ein Instrument in Aussicht gestellt habe, das die Registrierung der Schutzsuchenden ermögliche und für alle abrufbar sei. Denn die Bundesrätin habe festgestellt, dass die Registrierung nicht in allen Ländern richtig klappe.

Keine Prophezeiung

Die Kantone schätzen, dass dieses Jahr sogar bis zu 300'000 Flüchtlinge in die Schweiz gelangen könnten. Wie viele Menschen tatsächlich kommen werden, wagt die Justizministerin nicht abzuschätzen. «Wir werden sehen, ich kann keine Prophezeiung abgeben.» Die Flüchtlingsbewegung hänge letzten Endes auch mit dem Kriegsverlauf zusammen.

Die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer beteuern, schnellstmöglich wieder in ihr Heimatland zurückkehren zu wollen. Doch sollte sich der Krieg verlängern und die Geflüchteten länger hier bleiben, stellt sich die Frage, was mit diesen Menschen geschieht. Karin Keller-Sutter zeigt sich diesbezüglich optimistisch: «Ich bin zuversichtlich, dass diese Menschen sich integrieren wollen, wenn sie länger bleiben müssten.»