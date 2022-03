Ukraine-Krieg In Bern versammeln sich Demonstranten zu Friedensdemo Am Samstag findet eine bewilligte Kundgebung in Bern gegen den Krieg in der Ukraine statt. Bereits vor zwei Wochen kam es in der Hauptstadt zu einer grossen Friedensdemo.

In Bern ist am Samstag eine bewilligte Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg geplant. Zur Demonstration unter dem Motto «Kein Erdgas, kein Krieg – für militärische und fossile Abrüstung!» aufgerufen hat eine Allianz aus SP, Grünen, Jungsozialisten, Jungen Grünen, der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA und Klimastreik Bern.

Die Teilnehmenden wollen laut eigenen Angaben gegen die Abhängigkeit der Schweiz von fossilen Energien protestieren und für eine «friedliche und nachhaltige Zukunft». Der Start der Kundgebung soll um 13 Uhr auf der Schützenmatte erfolgen. Gegen 15 Uhr ist laut Mitteilung der SP schliesslich eine Schlusskundgebung auf dem Bundesplatz geplant.

Aufruf zur nächsten nationalen Friedensdemo in Bern 🕊️



Samstag, 12. März 2022

👉 13h00 Besammlung Schützenmatte

👉 15h00 Schlusskundgebung Bundesplatz, u.a. mit @RonjaJansen



Kein Erdgas, kein Krieg – für militärische und fossile Abrüstung!#Ukraine #StandWithUkraine #NoWar 🇺🇦 pic.twitter.com/NTE7sgzP0S — SP Schweiz (@spschweiz) March 10, 2022

Bereits vor zwei Wochen gingen in Bern, aber auch in Genf und Basel Tausende auf die Strasse, um gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine zu protestieren. Alleine in Bern sollen laut der Kantonspolizei 10’000 Menschen an der Kundgebung teilgenommen haben. (dpo)