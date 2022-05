Ukraine-Krieg Oberste Sozialdirektorin: Gastfamilien sind nur eine «Übergangslösung» 20'000 ukrainische Flüchtlinge sind hierzulande bei Gastfamilien untergebracht. Doch Nathalie Barthoulot, Präsidentin der Sozialdirektorinnenkonferenz, sieht dies langfristig nicht als Lösung. Eine weitere Möglichkeit könnten Containerdörfer sein.

Die private Unterbringen von Flüchtlingen bei Gastfamilien kann nach Ansicht von Nathalie Barthoulot keine längerfristige Lösung sein. (Symbolbild) Keystone

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar sind fast 50'000 Geflüchtete in die Schweiz gekommen. Etwas mehr als 20’000 Flüchtlinge wurden gemäss Nathalie Barthoulot bislang privat untergebracht, 4000 davon via Flüchtlingshilfe und Campax. Die Kantone sind zwar sehr froh um das Engagement Privater, doch es handelt sich eher um eine «Übergangslösung», wie die Präsidentin der Sozialdirektorenkonferenz (SODK) gegenüber den Tamedia-Zeitungen am Mittwoch sagt.

«Wir müssen uns bewusst sein, dass es längerfristig andere Lösungen braucht», so Barthoulot. Die Gastfamilien seien bereit, die Gäste drei Monate zu beherbergen. In einigen Fällen könnte das Zusammenleben auch länger funktionieren. «Aber das wird vermutlich nicht die Mehrheit sein. Darauf stellen sich die Kantone ein», sagt die SODK-Präsidentin. Einige Kantone hätten etwa bereits damit begonnen, Containerdörfer zu bauen.

Ein solches Dorf entsteht etwa am Rande der Stadt Bern. Dort sollen rund tausend Personen untergebracht werden. Diese Dörfer seien eine Möglichkeit, aber nicht die einzige. Das Problem besteht laut Nathalie Barthoulot allerdings darin, dass die Kantone nicht wissen, wie sich die Geflüchteten verhalten werden:

«Werden sie nach einigen Monaten wieder in die Nähe der Ukraine gehen? Oder bleiben sie hier? Wir wissen es nicht.»

Sorgen bereiten der jurassischen SP-Politikerin auch Personen mit besonderen Bedürfnissen, also Minderjährige, Kranke und Menschen mit einer Behinderung. «Wir haben den Bund gebeten, dass er diese Personen etwas länger unter seiner Obhut behält, damit wir in den Kantonen eine nachhaltige Unterbringung mit dem richtigen Betreuungssetting vorbereiten können», sagt Barthoulot. Zudem sei der Mangel an qualifiziertem Personal ein weiteres Problem.

Sozialhilfe: Kantonen wollen sich Überblick verschaffen

Die SODK-Chefin spricht auch die Kritik an, dass einige Kantone bei der Asylsoziahilfe knausrig seien. Je nachdem, in welchem Kanton ukrainische Flüchtlinge mit Schutzstatus S untergebracht sind, erhalten sie mehr oder weniger Geld. In Basel-Stadt sind es 19 Franken pro Tag, im Aargau gerade mal die Hälfte davon.

Die Sozialdirektorinnenkonferenz hat laut Barthoulot nun beschlossen zunächst eine Auslegeordnung diesbezüglich zu machen. «Wie es danach weitergeht, werden wir sehen. Es handelt sich um ein heikles Thema», gibt die Präsidentin der SODK zu bedenken. Dass Kantone unterschiedlich viel für Asylsozialhilfe bezahlen, sei aber nun mal «Teil der Asylpolitik». Nun werde einfach über die Thematik wegen der Ukraine-Flüchtlinge gesprochen. «Vorher, als es um Syrer und Afghanen ging, ist es niemandem aufgefallen», so Barthoulot.