Ukraine-Krieg Carla Del Ponte spricht sich für internationalen Haftbefehl gegen Putin aus Carla Del Ponte, die ehemalige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag, wirft Vladimir Putin Kriegsverbrechen vor. Sie befürwortet einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten.

Die Tessiner Juristin Carla del Ponte war von 1999 bis 2007 Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag. (Archivbild) Chris Iseli / AZ

Carla Del Ponte (75) hat sich am Sonntag in mehreren Interviews dafür ausgesprochen, einen internationalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Vladimir Putin auszusprechen. Die Anklagebehörde in Den Haag habe bereits begonnen, Ermittlungen einzuleiten. «Ich hoffe, dass dieser Haftbefehl so schnell wie möglich ausgestellt wird», sagte die ehemalige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige Jugoslawien der italienischen Tageszeitung «La Repubblica» und der Tessiner Sonntagszeitung «La Domenica».

Es sei eindeutig, dass in der Ukraine Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen würden. Die Urheber dieser Verbrechen müssten zur Verantwortung gezogen werden, darunter die militärischen und politischen Verantwortlichen. «Aber der erste Verantwortliche ist zweifellos Präsident Putin.» Ein Haftbefehl werde keine Wirkung haben, solange Putin in Russland bleibe, aber seine internationale Bewegungsfreiheit werde dadurch stark eingeschränkt.

Kritik an Vereinten Nationen

Del Ponte zeigte sich erschüttert angesichts der Kriegshandlungen in der Ukraine. «Ich habe Massengräber gesehen, aber ich habe nicht geglaubt, diese nochmals sehen zu müssen.» Im Übrigen führt Del Ponte aus, dass sie durchaus Analogien zwischen Putin und dem ehemaligen serbischen Staatschef Slobodan Milošević sieht, der Anfang der 1990er Jahre seine Attacke gegen Albaner im Kosovo mit der Präsenz von Terroristen zu legitimieren versuchte.

Kritisch äusserte sich die ehemalige Chefanklägerin gegenüber der UNO: «Ich bestätige meine Position, wonach die UNO sich zu stark politisiert hat und vor allem der Sicherheitsrat durch Vetos und Prozeduren blockiert ist. Inzwischen kümmert er sich mehr um humanitäre Hilfe als um die Ziele, für die er ins Leben gerufen wurde, namentlich die Erhaltung des Friedens.» Die Friedensverhandlungen für die Ukraine müssten eigentlich vom UN-Generalsekretär geleitet werden.