Ukraine-Krieg Bundespräsident Cassis plant derzeit keine Reise in die Ukraine Der Bundesrat will die Kommunikationskanäle mit beiden Kriegsparteien aufrechterhalten. Präsident Ignazio Cassis will deshalb vorerst weder nach Kiew noch nach Moskau reisen.

Die Schweiz stehe bei der Umsetzung der Sanktionen gut da, sagt Bundespräsident Ignazio Cassis. Keystone

Verschiedene Staatsoberhäupter haben in den letzten Wochen bereits das Kriegsgebiet in der Ukraine besucht und ihre Solidarität gezeigt. Am vergangenen Wochenende reiste der britischen Premierminister Boris Johnson nach Kiew und spazierte mit dem ukrainische Präsidenten Wolodimir Selenski durch die Hauptstadt. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Ukraine bereits besucht.

Für Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis steht im Moment keine solche Reise an, wie er in der SRF-«Samstagsrundschau» klarstellte. «Wir müssen als neutraler Staat aufpassen», so Cassis. Die Schweiz wolle den Dialog mit beiden Ländern aufrechterhalten und der Dialog sei im Moment «einigermassen balanciert». Dies will sich der Bundesrat nicht mit einer Reise verderben.

Ebenfalls mit der Aufrechterhaltung des Dialogs begründet Cassis den Entscheid, russische Diplomaten nicht aus der Schweiz auszuweisen, wie dies andere Länder getan haben. Der Bundesrat habe entschieden, Ausweisungen nicht als Sanktion für die mutmasslichen Kriegsverbrechen der russischen Armee zu verwenden. «Wir intervenieren, wenn gewisse Grenzen überschritten werden», sagte Ignazio Cassis. Habe der Nachrichtendienst Hinweise, dass von einer Person eine Gefahr für die Schweiz ausgeht, werde diese ausgewiesen.

Sanktionen: Schweiz steht im internationalen Vergleich gut da

Der Bundespräsident verteidigte gegenüber SRF auch das Vorgehen, was die Übernahme der EU-Sanktionen betrifft. «Der Bundesrat schaut bei jedem Sanktionspaket an, welche Auswirkungen die Massnahmen auf die Neutralitätspolitik haben.» Die Übernahme von Sanktionen sei mit der Schweizer Neutralität vereinbar. Allerdings müsse die Schweiz sich überlegen, wie die Neutralitätspolitik sich entwickelt und an neue Gegebenheiten anpasst. Cassis habe dazu einen entsprechenden Bericht in Auftrag gegeben.

Auch, was die Umsetzung der Sanktionen betrifft, stehe die Schweiz vergleichsweise gut da. Die Kantone hätten Weisungen erhalten, die Banken wüssten, was von ihnen erwartet wird. Auch das Seco mache eine gute Arbeit. So seien bisher 8 Milliarden an Vermögenswerten sanktioniert und 12 Gebäude beschlagnahmt worden. «Wenn wir das im internationalen Vergleich anschauen, werden wir nicht rot.» (agl)