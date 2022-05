Ukraine-Krieg Kommission fordert: Schweiz soll eigenständige Sanktionen ergreifen können Mit dem neuen Embargogesetz wird der Bundesrat ermächtigt, eigenständig Sanktionen zu ergreifen. Diese können auf Staaten, aber auch Einzelpersonen und Unternehmen angewendet werden.

Der Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina fordert Zwangsmassnahmen gegen Personen, die an Völkerrechtsverletzungen beteiligt sind. Das unterstützt eine Mehrheit der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Es ist ein Paradigmenwechsel in der Schweizer Sanktionspolitik: Bald soll die Schweiz nicht nur Sanktionen der EU oder der UNO übernehmen, sondern auch eigenständige Sanktionen beschliessen können. So will es zumindest die Aussenpolitische Kommission des Nationalrates. Sie befürwortet eine entsprechende Revision des Embargogesetzes deutlich mit 18 zu 6 Stimmen.

Die Kommissionsmehrheit unterstützt die Vorlage mit der Begründung: Diese erlaube «eine in sich kohärente und ganzheitliche Sanktionspolitik und zugleich die Wahrung der Neutralität». Scharfe Kritik übt eine Minderheit der Kommission, hauptsächlich bestehend aus Vertretern der SVP. Das Neutralitätsgebot der Schweiz würde «missachtet und die Position der Schweiz schwer verständlich», argumentieren sie.

SP-Nationalrat Molina fordert Sanktionen gegen Einzelpersonen

In einem Antrag fordert der Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina, der Bundesrat solle künftig Zwangsmassnahmen gegen Personen ergreifen dürfen, die sich an Verletzungen des humanitären Völkerrechts, der Menschenrechte oder an anderen Gräueltaten beteiligen. «Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie zentral es ist, Einzelpersonen wie Putin und seine Entourage oder Firmen gezielt mit Sanktionen belegen zu können», sagt Fabian Molina. Das unterstützt die Kommission mit 14 zu 7 Stimmen.

Zudem bestätigt die Kommission ihren Entscheid vom Januar 2021, eine parlamentarische Initiative von Molina zu unterstützen. Darin forderte Molina 2019 eine Gesetzesgrundlage für Sanktionen gegen hochrangige Politikerinnen und Politiker, die gegen Menschenrechte verstossen. Die Aussenpolitische Kommission des Ständerats hatte dies vor einem Jahr abgelehnt. Nun muss auch sie sich nochmals mit dem Vorstoss befassen.