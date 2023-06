Die Schweiz stellte sich wiederholt gegen Waffenlieferungen

Noch ist unklar, über was Selenski sprechen wird. Ein Thema könnten die Waffenlieferungen sein. Dass die Schweiz als neutrales Land keine Waffen und Munition direkt an die Ukraine liefert, ist eigentlich unumstritten. Deutlich umkämpfter sind dagegen Wiederausfuhren. Also Waffen oder Munition, die andere, demokratische Länder in der Schweiz gekauft haben und diese nun an die Ukraine weitergeben wollen. Hier stellte sich der Bundesrat wiederholt auf den Standpunkt, dass das nicht möglich sei, da sonst die Neutralität verletzt werde.

Nun könnte es dank einem Parlamentsentscheid von dieser Woche aber doch noch zu einer indirekten militärischen Hilfe für die Ukraine kommen. 25 Leopard-Panzer werden ausser Dienst gestellt und dem deutschen Hersteller zurückverkauft. Deutschland hat zugesichert, dass die Panzer nicht an die Ukraine weitergegeben werden. Aber immerhin können so eigene Engpässe bei der deutschen Armee gefüllt werden, die entstanden sind, da sie andere Panzer an die Ukraine geliefert haben.