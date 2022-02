Ukraine-Konflikt Bundesrat verhängt vorerst keine Sanktionen gegen Russland Die Schweiz wartet vorerst mit Sanktionen gegen Russland ab. Der Bundesrat möchte jene der EU zuerst analysieren und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Das völkerrechtswidrige Vorgehen Russlands verurteilt er.

Russland hat über Wochen seine militärische Präsenz an der Grenze zur Ukraine erhöht. Keystone

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag eine neue Eskalationsstufe im Ukraine-Konflikt gezündet, indem er die pro-russischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk in der Ostukraine als unabhängige Staaten anerkannte. Die USA, die EU und weitere Staaten wie Grossbritannien, Japan, Australien und Kanada haben als Reaktion darauf Sanktionen gegen Russland beschlossen.

Mit Blick auf die neutrale Schweiz fragten sich die politischen Beobachter, ob der Bundesrat mit Sanktionen ebenfalls nachziehen würde. Nun hat er frühen Mittwochabend in einer Mitteilung verlauten lassen, dass er die von der EU beschlossenen Sanktionen «analysieren und anschliessend entscheiden» werde. Die Schweiz stehe mit mehreren Ländern in Kontakt, um Informationen zur aktuellen Situation auszutauschen. Gleichzeitig betont die Landesregierung, dass die Schweiz nicht als Umgehungsplattform für die Sanktionen dienen soll.

Bereits reagiert hat die EU: Die EU-Kommission hatte etwa den Zugang Russlands zum europäischen Finanzmarkt eingeschränkt. Davon betroffen sind rund 351 Abgeordnete des russischen Parlaments, aber auch Banken, die in der Ostukraine Geschäfte tätigen. Deutschland hat derweil das Zertifizierungsverfahren für die Gaspipeline Nord Stream 2 vorerst gestoppt.

Parallelen zu 2014

In seiner Mitteilung hob der Bundesrat hervor, dass er Zwangsmassnahmen erlassen könne, um Sanktionen von der UNO oder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE durchzusetzen. Grundlage dafür sei das Embargogesetz.

Mit seinem Entscheid bleibt der Bundesrat seiner Linie treu: Auch bei der Besetzung der Krim durch russische Truppen 2014 beschränkte er sich darauf, die Umgehung der EU-Sanktionen über die Schweiz zu verhindern. Staatssekretärin Livia Leu verwies bereits am Dienstag auf den damaligen Entscheid.

Vor den Medien in Bern bezeichnete sie die Anerkennung der Separatistengebiete Donezk und Luhansk durch Russland als Verletzung des Völkerrechts. Am Mittwoch bekräftigte der Bundesrat in seiner Mitteilung diese Aussage.