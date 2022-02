Ukraine-Konflikt Livia Leu zu möglichen Russland-Sanktionen: Schweiz soll sich im Verbund engagieren Die Schweiz zeigt sich besorgt über die Eskalation in der Ukraine. Staatssekretärin Livia Leu kritisierte Russlands Vorgehen. Im Alleingang solle die Schweiz dabei keine Sanktionen verhängen.

Sobald die EU neue Sanktionen gegen Russland ankündigt, wird der Bundesrat laut Livia Leu gegebenenfalls neue Entscheidungen treffen. Keystone

Die Situation in der Ukraine hat sich seit Montagabend stark zugespitzt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einer Ansprache die pro-russischen Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Diverse Staaten, darunter die Schweiz, haben das Vorgehen Russlands kritisiert.

Staatssekretärin Livia Leu sagte am Dienstagnachmittag in Bern, dass der russische Botschafter in der Schweiz ins Aussendepartement EDA bestellt worden sei. Vor den Medien kritisierte Leu abermals Russlands Anerkennung der beiden selbst ernannten Volksrepubliken:

«Die Anerkennung der Republiken Donezk und Luhansk durch Russland ist eine Verletzung der territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine und somit eine Verletzung des Völkerrechts.»

Die Schweiz anerkenne die Unabhängigkeit von Donezk und Luhansk nicht. «Sie bleiben Teil des ukrainischen Staatsgebietes», sagte Livia Leu an der Medienkonferenz. Die Schweiz ist laut der Staatssekretärin sehr besorgt über die aktuelle Lage vor Ort in der Ukraine. «Wir betrachten die Eskalation mit grosser Sorge.» Leu rief alle Staaten dazu auf, das Völkerrecht einzuhalten.

Keine Sanktionen im Alleingang

Die EU hat bereits 2014, seit Beginn der Ukraine-Krise, Sanktionen gegen Russland verhängt. Livia Leu rief vor den Medien in Erinnerung, dass sich die Schweiz damals den Sanktionen nicht angeschlossen hat. Dafür habe sie Massnahmen ergriffen, um eine Umgehung der Sanktionen über die Schweiz zu verhindern.

Während Vertreter der 27 EU-Staaten in Brüssel mit Beratungen über erneute Sanktionen begonnen haben, wird die Schweiz laut der Staatssekretärin die Lage weiterhin analysieren: «Sobald die EU neue Sanktionen ankündigt, wird der Bundesrat die Lage analysieren und gegebenenfalls neue Entscheidungen treffen.» Der Konflikt in der Ukraine sei auch Thema bei der Sitzung der Landesregierung am Mittwoch.

Auf die Frage, ob die Schweiz nicht bereits jetzt Sanktionen verhängen sollte, antwortete Leu, dass die Schweizer Rechtsgrundlagen nicht dergestalt entworfen worden seien. «Das Embargogesetz ist ein Nachvollzugsgesetz, es betrifft primär UNO-Sanktionen.» Dieser Logik folgten auch die Übernahme anderer Sanktionen. Ohnehin würden unilaterale Sanktionen für einen «kleinen Akteur» wie die Schweiz, nicht viel Sinn machen, so die Staatssekretärin. «Es macht mehr Sinn, sich in einem Verbund zu engagieren.»

Ungewiss, wie viele Schweizer in Ukraine sind

Botschafter Hans-Peter Lenz, Leiter des Krisenzentrums beim EDA, versicherte, dass das Schweizer Botschaftspersonal in der ukrainischen Hauptstadt Kiew wohlauf sei. «Die Botschaft ist offen, die konsularischen Aufgaben werden im normalen Rahmen erbracht.»

Aktuell seien bei der Botschaft 296 in der Ukraine wohnhafte Personen angemeldet, zehn davon in der Region Donezk. Es handle sich dabei um Schweizer Staatsangehörige, Doppelbürger oder Familienangehörige von Schweizern. Allerdings hat das EDA laut Botschafter Lenz aber «keine Kenntnis davon, wie viele Personen sich tatsächlich vor Ort befinden». Dies weil niemand verpflichtet sei, die Behörden über eine temporäre Abreise zu informieren.

Das EDA empfiehlt Schweizer Bürgern seit vergangenem Samstag, die Ostukraine zu verlassen und rät von touristischen und sowie nicht dringenden Reisen in die Ukraine ab.