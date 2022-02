Ukraine-Konflikt Caritas spricht 200'000 Franken Nothilfe für Ukraine Die Hilfsorganisation Caritas spendet einen Nothilfebeitrag für die Menschen in der Ostukraine. Nebst den Kriegshandlungen setzt ihnen auch der kalte Winter zu.

Die Eiseskälte verschärft die humanitäre Lage in der Ostukraine zusätzlich. Keystone

Mit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ostukraine verschärft sich die humanitäre Notlage in der Region zusätzlich. Aus diesem Grund hat Caritas Schweiz einen ersten Nothilfebeitrag von 200'000 Franken gesprochen, wie die Hilfsorganisation am Donnerstag mitteilt.

Mobile Teams der Caritas Ukraine seien vor Ort und verteilen Nahrungsmittel-Pakete und Medikamente. Zusätzlich zu den Kriegshandlungen litten die Menschen auch unter dem kalten Winter. So beliefert die Hilfsorganisation laut eigenen Angaben die Menschen mit Heizbriketts, Reparaturmaterial und Geldkarten, damit sie sich warme Kleidung kaufen können. Sollte sich der Konflikt verschlimmern, werde Caritas die Hilfe ausweiten. (dpo)