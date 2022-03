Bern Ukrainische Botschaft ruft zur Friedensdemo auf – auch Selenski soll zur Schweiz reden Zum dritten Mal in Folge wird am Samstag in Bern gegen den Ukraine-Krieg demonstriert. Mit einer Rede will sich auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski an die Schweiz wenden.

Am Samstag rufen die ukrainische Botschaft in der Schweiz und der Ukrainische Verein Bern auf zur Friedenskundgebung gegen den russischen Angriff auf das osteuropäische Land. Dabei soll sich auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in einer Videobotschaft an die Schweiz wenden, wie die Organisatoren im Vorfeld in Sozialen Medien ankünden. «Solidarität mit der Ukraine. Stoppt den Krieg jetzt!», lautet das Motto der Veranstaltung.

💙💛 19.März 2022 um 15.00 Uhr am BUNDESPLATZ die grösste Veranstaltung der Unterstützung der UKRAINE!!! 🇺🇦 pic.twitter.com/MQyqNO5ESj — UKR Embassy in CHE (@UKRinCHE) March 18, 2022

Bereits an den vergangenen drei Samstagen haben unter anderem in Bern jeweils Kundgebungen mit 10'000 bis 20'000 Personen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine stattgefunden. In Zürich gingen sogar bis zu 40'000 Menschen gegen den Krieg auf die Strasse. Alle Kundgebungen in der Schweiz sind bislang friedlich verlaufen. (sat)

